Nível do Rio Iconha volta a subir com a chuva forte e prefeitura faz alerta

Nível do Rio Iconha sobe após chuvas que tiveram início na quinta-feira (27) Crédito: Internauta

O nível do Rio Iconha, que corta o município de mesmo nome no Sul do Estado, voltou a subir com a chuva forte que atinge a cidade na tarde deste sábado (29). A situação volta a assustar os moradores um mês após a enxurrada que destruiu casas e comércios da região. Por meio das redes sociais, a prefeitura divulgou alerta de prevenção para a população localizada às margens do rio.

No aviso, a prefeitura aconselha a população a buscar locais seguros. As chuvas que caem nessa tarde no interior de nosso município são intensas. O Rio Iconha começou a subir. Procure locais seguros, e qualquer emergência, procure a Defesa Civil Municipal! #Alerta, diz o comunicado.

De acordo com o Chefe de Gabinete do município, Leandro Mezadre, o rio está com 3,88m acima do nível normal. A chuva, que chegou na região Sul do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (27), permanece e os municípios estão monitorando a situação das áreas de risco e o nível dos rios que já começou a subir.

REUNIÃO DE PREFEITOS COM ROGÉRIO MARINHO

Diante das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em janeiro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou, neste sábado (29), a liberação de R$ 2,5 milhões para quatro cidades capixabas e para o Governo do Espírito Santo, sendo elas Alfredo Chaves (R$ 254,6 mil), Bom Jesus do Norte (RS 159,7 mil), Ibitirama (R$ 71,9 mil) e Muniz Freire (R$ 239,5 mil). Iconha, um dos municípios mais afetados, não foi incluído na previsão.

Preocupado com a chuva, prefeito de Iconha (em destaque) ouve o ministro do Desenvolvimento Regional em reunião Crédito: José Carlos Schaeffer