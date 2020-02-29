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Nível do Rio Iconha volta a subir com a chuva forte e prefeitura faz alerta

No aviso, publicado em redes sociais, a prefeitura aconselha buscar locais seguros. As chuvas que caem nessa tarde no interior de nosso município são intensas'

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 17:04
Nível do Rio Iconha sobe após chuvas que tiveram início na quinta-feira (27) Crédito: Internauta
O nível do Rio Iconha, que corta o município de mesmo nome no Sul do Estado, voltou a subir com a chuva forte que atinge a cidade na tarde deste sábado (29). A situação volta a assustar os moradores um mês após a enxurrada que destruiu casas e comércios da região. Por meio das redes sociais, a prefeitura divulgou alerta de prevenção para a população localizada às margens do rio.  
No aviso, a prefeitura aconselha a população a buscar locais seguros. As chuvas que caem nessa tarde no interior de nosso município são intensas. O Rio Iconha começou a subir. Procure locais seguros, e qualquer emergência, procure a Defesa Civil Municipal! #Alerta, diz o comunicado.
De acordo com o Chefe de Gabinete do município, Leandro Mezadre, o rio está com 3,88m acima do nível normal. A chuva, que chegou na região Sul do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (27), permanece e os municípios estão monitorando a situação das áreas de risco e o nível dos rios que já começou a subir.

REUNIÃO DE PREFEITOS COM ROGÉRIO MARINHO

Diante das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em janeiro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou, neste sábado (29), a liberação de R$ 2,5 milhões para quatro cidades capixabas e para o Governo do Espírito Santo, sendo elas Alfredo Chaves (R$ 254,6 mil), Bom Jesus do Norte (RS 159,7 mil), Ibitirama (R$ 71,9 mil) e Muniz Freire (R$ 239,5 mil). Iconha, um dos municípios mais afetados, não foi incluído na previsão.
Preocupado com a chuva, prefeito de Iconha (em destaque) ouve o ministro do Desenvolvimento Regional em reunião Crédito: José Carlos Schaeffer
O prefeito de Iconha, João Paganini, durante encontro, pediu a palavra e desabafou. "Naquela chuva, não ficou uma farmácia aberta, um supermercado ou loja de roupa. Agora já tem quatro metros de água para cima na cidade. Imagino a tristeza que vai ser quando eu chegar em casa. Eu tenho uma transportadora e infelizmente terei que tirar ela do Estado. Tive mais de 100 caminhões tomados de água. Não tenho vergonha de falar, mas o que eu peço é ajuda para a nossa cidade. Eu pago meus impostos, e são muitos com a minha empresa. Gostaria do retorno disso pra minha cidade. Governo Federal, Governo Estadual, todos", disse.

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