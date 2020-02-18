Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais de 2 mil desalojados

Como está Iconha um mês depois da enchente que devastou a cidade

Município registrou quatro mortes e um prejuízo de mais de R$ 200 milhões

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 11:14
Como está Iconha um mês após enchente Crédito: TV Gazeta Sul
Já se passaram 30 dias desde que o município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi devastado por uma forte enxurrada e nem tudo foi normalizado na cidade. Além das quatro mortes e um prejuízo de mais de R$ 200 milhões, uma família continua desabrigada e outras 784 estão desalojadas.
De acordo com a prefeitura do município, os prejuízos econômicos são nos setores públicos e privados. Só em unidades habitacionais foram mais de R$ 24 milhões. Na agricultura e pecuária, mais de R$ 6 milhões. Os setores de indústria, comércio e serviço ultrapassam os R$ 120 milhões de prejuízos.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Apesar de as aulas nas escolas da rede municipal terem começado nesta segunda-feira (17), o município ainda não conseguiu restabelecer todos os serviços públicos e alguns precisaram ser realocados, porque os locais continuam sem condições de uso.
Ainda segundo a prefeitura, algumas áreas, que foram mais afetadas, continuam em situação de maior emergência. No interior, são 11 comunidades: Campinho, Pedra Lisa Alta, Pedra Lisa Baixa, Palmital, Crubixá, Venezuela, São José, Santo Antônio, Duas Barras, Monte Belo e São Caetano. Já na sede, são os bairros de Bom Destino, Mesa Grande, Santa Luzia, Centro e Ilha do Coco.
Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp

COMÉRCIO

De todo o comércio afetado, apenas 40% conseguiu voltar a funcionar. O pedido dos empresários, é que a ajuda financeira que o governo estadual prometeu, chegue quanto antes. Em relação à ajuda do governo, a gente não recebeu nada ainda. É muito difícil. Só consegui os financiamentos no banco com os recursos próprios. E a gente depende disso, porque ninguém tem um capital para fazer um investimento desse, disse o Elizeu João Carleti.
Para retomar com o negócio, ele conta com ajuda de amigos e com seu próprio trabalho. Eu consegui um balcão frigorífico com um amigo e um outro me deu um balcão de verdura. Como não podemos parar porque a gente depende disso pra sobreviver, a gente vai recomeçar na próxima semana com um mix de produtos bem menor do que a gente tinha antes, mas tem que tocar o barco.
O prefeito João Paganini disse que nesses 30 dias ainda estão trabalhando na limpeza da cidade e desobstrução de estradas na área rural, mas que também aguarda recursos do governo estadual. É muito triste ver o que virou Iconha, mas hoje já estamos melhor. Ainda estamos aguardando os recursos que até agora não chegaram. Mas acredito que vão fazer, porque sozinho o município não consegue. É muita coisa.
.

O QUE DIZ O GOVERNO DO ES

O secretário de governo do Estado, Tyago Hoffmann, afirmou que o governo estadual vem apoiando todos os municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas em janeiro deste ano, em especial, Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta.
Esses três municípios estão sendo apoiados desde o primeiro dia. Nós fizemos um contrato emergencial de contratação de máquinas para fazer a limpeza das ruas, então, fora o serviço voluntário, por exemplo, nas ruas de Iconha, todo o serviço de máquina e equipamentos são realizados com recursos do governo estadual na ordem de R$ 2,5 milhões, fora isso, as máquinas também estão desobstruindo e reconstruindo estradas estaduais que cortam esses municípios". 
Hoffmann disse também que o governo do Estado fez um anúncio robusto de liberação de recursos e, só para o município de Iconha, o recurso gira em torno de R$ 1 milhão. Basta que o município apresente a documentação, coisa que ainda não ocorreu. O governo do Estado está e continuará apoiando esses municípios, inclusive, contratando consultorias que estão fazendo a construção de planos que estão sendo enviados para o governo federal. O governo estadual está fazendo o seu papel nessas cidades", afirmou. 

CRÉDITO

Em relação à linha de crédito, o Banestes informou por meio de nota que há linhas de crédito disponibilizadas pelo banco e pelo Bandes. Todas as linhas encontram-se ativas para contratação em nossa rede de agências, e tudo está funcionando bem. Até o presente momento, o Banestes já concedeu R$ 7,7 milhões, distribuídos em 192 operações de crédito, para a população dos municípios capixabas atingidos pelas enchentes. Especificamente na região de Iconha, a concessão de crédito nas linhas emergenciais já somam R$ 2,5 milhões, distribuídos em 54 operações, dentre pessoas físicas e jurídicas, disse o banco.

Veja Também

Chuvas no ES: em Iconha, famílias recomeçam a vida com aluguel social

No mutirão em Iconha, estranhos se reconheceram na solidariedade

O que a enchente me ensinou? O desabafo de um morador de Iconha

Como está Iconha um mês após enchente Crédito: TV Gazeta Sul

PREJUÍZOS FINANCEIROS

  • Órgão Público - R$ 58.745.191,69
  • Agricultura - R$ 5.220.500,00
  • Pecuária - R$ 966.000,00
  • Indústria - R$ 1.766.000,00
  • Comércio - R$ 50.984.377,46
  • Serviços: R$ 59.270.664,00
  • Unidades Habitacionais - R$ 24.514.200,00

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

  • Desabrigados: 01 família (cinco pessoas)
  • Desalojados: 784 famílias (2.138 pessoas)

SERVIÇOS PÚBLICOS REALOCADOS

  • Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC): prédio da prefeitura - (28) 3537-2507
  • Setor de Identificação (carteira de trabalho e identidade) - prédio da prefeitura - (28) 3537-1011
  • Conselho Tutelar - prédio da prefeitura - (28) 3537-2136 e (28) 98111-8628
  • Cras - prédio do Creas - (28) 3537-2519
  • Nosso Crédito - prédio da Associação Comercial de Iconha (Acinic) - (28) 3537-1201
  • Cadastro Único/Bolsa Família - prédio do Creas - (28) 3537-2519
  • Pronto Atendimento - prédio do Cras - (28) 99972-5537
  • Unidade de Saúde do Centro - prédio da Pestalozzi (ainda sem contato telefônico)
  • Saúde Mental - prédio da Pestalozzi (ainda sem contato telefônico)
  • Agência Municipal de Agendamento - prédio da Pestalozzi (ainda sem contato telefônico)
  • Sala de vacinas - prédio da Adefai (ainda sem contato telefônico)
  • Unidade de Saúde da Família em Ilha do Coco - prédio da igreja católica (ainda sem contato telefônico)
  • Secretaria municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos - prédio da prefeitura - (28) 3537-1297
  • Secretaria Municipal de Agricultura - prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - (28) 3537-3675

Veja Também

Jornalista de A Gazeta percorre Iconha e relata destruição

Governo do ES anuncia liberação de recursos para reconstrução de cidades

Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados