Chuvas no ES: em Iconha, famílias recomeçam a vida com aluguel social

Comunidade de Ilha de Santo Inácio, em Iconha, sofre com prejuízos das fortes chuvas Crédito: Fernando Madeira

A vida recomeça para alguns moradores das áreas afetadas pelas chuvas intensas das últimas duas semanas. As prefeituras municipais prosseguem com a limpeza das ruas e vias, retirando o entulho carreado pelas enchentes e ainda o material descartado pelos moradores que tudo perderam. Também já começam a liberar os cadastros para aluguel social destinado as famílias que tiveram suas casas destruídas.

Em Iconha , por exemplo, os moradores que estavam amparados na casa de parentes ou em abrigos provisórios começam a ser encaminhados para o aluguel social. Em outras localidades a lama está sendo retirada por mutirões de limpeza e pontes estão sendo reconstruídas.

ICONHA

De acordo com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Iconha, Priscila Paganini Vassoler, o centro da cidade está terminando de ser limpo. "As pessoas que precisam de moradia estão sendo encaminhadas para o aluguel social", comentou. No município, 2.075 pessoas estão desalojadas (em casa de amigos ou parentes) e outras 5 desabrigadas (em abrigos).

MUNIZ FREIRE

Já em Muniz Freire , o prefeito da cidade, Carlos Brahim Bazarella, informou que o município está terminando de ser limpo e que as pessoas estão gradualmente retornando para suas residências, mas, por enquanto, a maioria continua no alojamento da cidade. No município são 621 desalojados e 30 desabrigados. "Depois elas devem ser remanejadas para o aluguel social, mas ainda não temos previsão de data para que isso ocorra", contou.

VARGEM ALTA

Vargem Alta está para iniciar a abertura do processo para viabilizar o credenciamento do aluguel social para os desabrigados. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que até o momento muitos dos desabrigados em decorrências das chuvas no município estão nas casas de amigos e parentes. A cidade tem 1.051 desalojados e 25 desabrigados.

A cidade também começou o preparo para a volta às aulas previstas para a segunda-feira (10). Segundo a prefeitura, a Escola Municipal Presidente Lüebke recebeu um grande número de pessoas desabrigadas e, com o retorno das aulas, elas deverão ser remanejadas para outras localidades que ainda devem ser definidas.

Rodovia ES 375, entre Iconha e Vargem Alta, está totalmente interditada Crédito: Evair de Melo

IRUPI

Em Irupi muitas famílias continuam fora de casa. Ao todo 256 pessoas tiveram que deixar suas residências devidos as chuvas de janeiro. A maioria delas está alojada em escolas e na casa de parentes até que o governo libere ajuda, informou a prefeitura.

LINHARES

No município de Linhares , de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil, 27 famílias, totalizando 87 pessoas, continuam abrigadas no Ginásio da Conceição. Já nas localidades de Areal, 10 famílias, totalizando 31 pessoas, estão abrigadas na escola da região. Outras 17 pessoas desalojadas seguiram para casa de parentes ou amigos.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em Cachoeiro de Itapemirim , 3.213 pessoas estão fora de suas casas em decorrência das chuvas que atingiram o Sul do Estado na últimas semanas. Até o momento, de acordo com a prefeitura, 14 famílias tiveram suas casas condenadas pela defesa Civil e 11 necessitam de aluguel social.