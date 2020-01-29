Chuva no ES: saiba onde estão as áreas de risco de cada município

Estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil mostra que o Espírito Santo tem ao menos 832 pontos de áreas de risco de desastres naturais. Nessa áreas vivem mais de 320 mil pessoas e há 68 mil moradias. O quantitativo equivale a 7,9% da população capixaba, hoje estimada em 4.018.650, segundo o IBGE. As informações foram dadas em primeira mão pela coluna Leonel Ximenes.
O tipo de desastre que mais ameaça as cidades capixabas é o deslizamento planar (quando sedimentos e rochas, inclusive o solo superficial, se deslocam devido à gravidade, devido ao seu peso próprio, em velocidade rápida), seguido por enchente/inundação (cinco) e deslizamento.
Somente Ponto Belo, Mucurici e Pinheiros não tem nenhum morador em área de risco. Veja onde estão as áreas de risco alta e muito alta em cada município. O estudo não mostra as áreas de risco de Vitória, que possui um mapeamento próprio.