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Perigo de desastres

Chuva no ES: saiba onde estão as áreas de risco de cada município

Estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil mostra que o Espírito Santo tem ao menos 832 pontos de áreas de risco

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 06:00
Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Fernando Madeira
Estudo realizado pelo Serviço Geológico  do Brasil  mostra que o Espírito Santo tem ao menos 832 pontos de áreas de risco de desastres naturais. Nessa áreas vivem  mais de 320 mil  pessoas e  há 68 mil moradias. O quantitativo equivale a 7,9% da população capixaba, hoje estimada em 4.018.650, segundo o IBGE. As informações foram dadas em primeira mão pela coluna Leonel Ximenes
O tipo de desastre que mais ameaça as cidades capixabas é o deslizamento planar (quando sedimentos e rochas, inclusive o solo superficial, se deslocam devido à gravidade, devido ao seu peso próprio, em velocidade rápida), seguido por enchente/inundação (cinco) e deslizamento.
Somente Ponto Belo, Mucurici e Pinheiros não tem nenhum morador em área de risco. Veja onde estão as áreas de risco alta e muito alta em cada município. O estudo não mostra as áreas de risco de Vitória, que possui um mapeamento próprio.  

MAPA DO ES COM ÁREAS DE RISCO

CONSULTE AS ÁREAS DE RISCO POR MUNICÍPIO

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