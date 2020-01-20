Serviço de alertas por SMS da Defesa Civil é gratuito e abrange toda as cidades do Estado Crédito: Murilo Cuzzuol

Your browser does not support the audio element. Vem chuva aí - saiba como receber alerta para desastres por mensagem de celular

A semana começou com praticamente todas as cidades do Espírito Santo com alerta para temporais com possibilidade de raios, vendavais e grande volume de chuva, que pode alcançar até 300 milímetros entre esta segunda-feira (20) e a próxima sexta-feira (24), incluindo os municípios de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, os três mais castigados pelos aguaceiros dos últimos dias.

Estar precavido, e em local seguro para o período chuvoso, podem ser determinantes para não sofrer com as consequências causadas pelos temporais, como deslizamentos de encostas, transbordamento de rios e represas, quedas de barreiras e desabamentos, entre outros estragos. Para auxiliar na prevenção, a Defesa Civil Estadual disponibiliza gratuitamente, para qualquer morador do Espírito Santo, o serviço de alerta por SMS.

Como está Iconha após as chuvas

COMO FUNCIONA?

O procedimento é bem simples. Basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse, sendo que o mesmo pode ser enviado apenas com os números ou também com o traço para separar os três últimos dígitos (ex: 29053315 ou 29053-315).

Após o envio, a Defesa Civil Estadual responderá que o cadastro foi realizado com sucesso e o número está habilitado para receber os alertas e recomendações do órgão. No serviço, são informados avisos de previsão climática, de riscos de desabamentos, queda de encostas, chuva de granizo, ressacas marítimas e outros fenômenos naturais.

É POSSÍVEL CADASTRAR MAIS DE UM CEP?

Não há limite de endereços postais cadastrados. Para receber mais de um alerta, é preciso repetir o procedimento de cadastro, porém com o outro CEP desejado. Caso queira descontinuar o recebimento de SMS, é preciso enviar uma nova mensagem para 40199 com a palavra sair.

O SERVIÇO

O sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser utilizado no Japão a partir de 2007 e, atualmente, também funciona em mais de 20 países. No Brasil, o projeto-piloto foi ativado inicialmente em 20 municípios de Santa Catarina e depois foi difundido pelo país.

Embora as mensagens estejam vinculadas à Defesa Civil, os torpedos são disparados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemanden), pertencente ao Ministério da Ciência, tecnologia, Inovações e Comunicações.

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