Corretor de imóveis de Jardim Camburi fica isolado em sítio em Alfredo Chaves Crédito: Oscar Carneiro

Your browser does not support the audio element. Após chuva, corretor de Jardim Camburi fica isolado em Alfredo Chaves

Acompanhado somente de seu animal de estimação, um corretor de imóveis de Jardim Camburi, Vitória , está isolado no sítio dele em Alfredo Chaves , no Sul do Espírito Santo. Oscar Dinart Carneiro, 78 anos, chegou ao município na última quarta-feira (15).

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Ele outras 11 famílias, cerca de 20 pessoas, moram na comunidade conhecida como Estrela do Norte, localizada a 6 quilômetros da sede do município. De acordo com o corretor, a região ficou mais de 40 horas sem energia elétrica e sinal de celular.

Alfredo Chaves é a cidade que registrou o maior volume de chuva do último fim de semana e teve 90% de sua área territorial afetada. A informação é da Defesa Civil Municipal. Entre sexta-feira (17) e sábado (18), choveu 249,4 milímetros no município.

Corretor de imóveis de Jardim Camburi fica isolado em sítio em Alfredo Chaves Crédito: Oscar Carneiro

Oscar mora em Vitória, mas costuma passar uma temporada no Sítio Nova Crema. Acompanhado da sua cadela vira-lata Pretinha, ele chegou à propriedade rural na quarta-feira (15). Além de corretor, Oscar produz banana, cria peixes e trabalha com pecuária.

Ele disse que na sexta-feira, antes do início das chuvas, foi de carro ao centro da cidade para comprar gás. Quando voltava para casa, percebeu o temporal na estrada.

"Passei por uma ponte e, ao passar pela segunda, tive problemas porque a chuva estava levando tudo. A água passou por dentro da minha casa, trouxe muita lama e acho que isso até impediu que o imóvel desabasse. O córrego está cheio de pedras e árvores" Oscar Dinart Carneio - Corretor de imóveis

Segundo Oscar, pelo menos 40 pontes da região foram destruídas. Por causa disso, ele os moradores de Estrela do Norte estão isolados. A energia elétrica acabou por volta das 19h de sexta-feira (17) e foi restabelecida por volta das 17h de domingo (19).

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Alguns vizinhos estavam do outro lado da comunidade e não conseguiram voltar para casa. A gente construiu uma pinguela e todo mundo voltou, agora estamos todos bem. Não temos como sair daqui. Em 23 anos aqui, nunca tinha visto nada parecido com isso.

Corretor de imóveis de Jardim Camburi fica isolado em sítio em Alfredo Chaves Crédito: Oscar Carneiro

Com a energia reestabelecida, o corretor de imóveis voltou a ter contato com a família e passou a ter acesso às informações sobre o impacto das chuvas na região Sul do Estado. Ele lamentou a destruição e as mortes registradas em Iconha e Alfredo Chaves.

É tudo muito triste. Tem alerta de mais chuva forte e quero ir embora. Hoje, não consigo sair por causa da falta de pontes. Vou deixar meu carro aqui, tirar as coisas da geladeira, dar um jeito de atravessar e pedir ajuda da família para me buscar, revelou.