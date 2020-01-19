Chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto

Your browser does not support the audio element. Instituto alerta para semana com temporais extremos em todo o ES

As cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves ainda contabilizam os prejuízos e estragos provocados pelo temporal da última sexta-feira (17) e, até a tarde deste domingo, seis mortes já haviam sido confirmadas. O panorama climático, não apenas para estes três municípios, mas para todo o Estado, não é animador.

Segundo o Instituto Climatempo, muitas regiões do Espírito Santo podem acumular entre 200 a 300 milímetros de chuva entre segunda-feira (20) e sexta-feira (24), uma média de até 60 mm de precipitação diária, caso se confirmem as previsões do clima.

Apenas para uma referência, a média do Estado para o mês de janeiro fica entre 150 mm e 250 mm. Em cinco dias o volume pode ultrapassar o esperado para um período de 30 dias. Em Vitória, por exemplo, até este domingo (19) já choveu 118,2 mm, o que representa 85% da média de janeiro para a capital capixaba, que é de 139 mm de acordo com os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

RAIOS E VENDAVAL

Além da probabilidade elevada de temporais, o Centro de previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu um alerta para o risco de tempestade com raios e vendavais para cidades das regiões Serrana, Sul e do Caparaó, entre elas Afonso Cláudio, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Laranja da Terra e Mantenópolis.

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Imagens de Iconha vista de cima após chuva

CONDIÇÃO EXTREMA

O volume de chuva estimado para próximos dias no Espírito Santo, por várias simulações atmosféricas feitas em supercomputadores, é extremo e muito preocupante, segundo o Climatempo. O Estado do Espírito Santo deve sofrer muito com a chuva esta semana.

É alto o risco de enchentes, mais deslizamentos de terra e alagamentos de grande extensão. Estas situações severas poderão ocorrer na Grande Vitória e em muitas outras áreas capixabas, incluindo aquelas que foram alagadas com a tempestade da sexta-feira passada, 18 de janeiro.

O aumento da chuva começa já nesta segunda-feira, 20 de janeiro, quando a chuva volta a cair forte novamente. Porém, entre esta terça-feira (21) e sexta-feira (24), a chuva deve ser generalizada e muito volumosa.

Danos causados pela chuva em Alfredo Chaves

VOLUMES ESPERADOS

Na Grande Vitória, a Capital tem o maior volume aguardado para o período, porém as demais cidades da Região Metropolitana não ficam muito atrás. Já nos três municípios mais castigados, a expectativa de chuva também é elevada.

VITÓRIA

Segunda: 60 mm

Terça: 45 mm

Quarta: 80 mm

Quinta: 70 mm

ICONHA

Segunda: 50 mm

Terça: 45 mm

Quarta: 80 mm

Quinta: 70 mm

VARGEM ALTA

Segunda: 20 mm

Terça: 9 mm

Quarta: 8 mm

Quinta: 55 mm