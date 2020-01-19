Bombeiros tentam resgatar corpo de homem morto em enxurrada em distrito de Iconha

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está trabalhando para chegar, por terra, até ao distrito de Campinho, em Iconha, para buscar o corpo de um homem que morreu soterrado após as chuvas intensas da noite de sexta-feira (17). Ele foi encontrado na manhã de sábado (18) por vizinhos.
A vítima ainda não identificada teve a casa onde morava levada por uma enxurrada de lama após uma barreira cair. Os vizinhos usaram uma rede para retirá-lo da lama.
"A previsão é de que, ainda hoje (domingo), consigamos retirar o corpo. Estamos com uma equipe realizando a desobstrução até ao distrito de Campinho e devemos chegar ao local exato em poucas horas. Assim que os bombeiros chegarem, será possível enviar o sinal de GPS para a aeronave recuperar o corpo e levá-lo para o Departamento Médico Legal (DML)", explicou o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
São 150 bombeiros militares atuando no Sul do Estado. O tenente-coronel explicou que chegar aos pontos dos interiores das cidades é complexo. "A maior dificuldade é transpor os obstáculos até as pessoas que estão necessitando de socorro. Há muita barreira caída, muita lama, e isso dificulta o acesso a essas vítimas", observou.
ICONHA
De acordo com o tenente-coronel Wagner, o município de Iconha é o que está em pior estado. "Iconha parece uma cidade de guerra. Não há como precisar o tempo de recuperação. O governo do Estado não tem medido esforços para poder auxiliar tanto o município de Iconha quanto os demais municípios", observou. A energia está sendo reativada por equipes da EDP.
TRÊS PESSOAS DESAPARECIDAS
O Corpo de Bombeiros está utilizando homens, maquinário, helicóptero e cães para fazer buscas, em especial em Iconha e em Alfredo Chaves, onde há registros de desaparecidos. "Todos os recursos para as atividades de salvamento de pessoas soterradas e procura de corpos, tudo que tem de melhor no mundo, está sendo empregado neste desastre. Ainda há três pessoas desaparecidas, oficialmente", pontuou Borges.