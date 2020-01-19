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Chuvas no Sul

Bombeiros tentam resgatar corpo de homem morto em enxurrada em distrito de Iconha

O corpo foi encontrado por vizinhos na manhã de sábado, mas até o início da tarde deste domingo, os bombeiros não haviam conseguido chegar ao local

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 15:02
Enchente em Iconha: município foi atingido pelas fortes chuvas na última sexta-feira Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
Uma  equipe do Corpo de Bombeiros está trabalhando para chegar, por terra, até ao distrito de Campinho, em Iconha, para buscar o corpo de um homem que morreu soterrado após as chuvas intensas da noite de sexta-feira (17).  Ele foi encontrado na manhã de sábado (18) por vizinhos.  
A vítima  ainda não identificada  teve  a casa onde morava levada por uma enxurrada de lama após uma barreira cair.  Os vizinhos usaram uma rede para retirá-lo da lama. 

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"A previsão é de que, ainda hoje (domingo), consigamos retirar o corpo. Estamos com uma equipe realizando a desobstrução até ao distrito de Campinho e devemos chegar ao local exato em poucas horas. Assim que os bombeiros chegarem, será possível enviar o  sinal de GPS para a aeronave recuperar o corpo e levá-lo para o Departamento Médico Legal (DML)", explicou o tenente-coronel Carlos Wagner Borges. 
São 150 bombeiros militares atuando no Sul do Estado. O tenente-coronel explicou que chegar aos pontos dos interiores das cidades é complexo. "A maior dificuldade é transpor os obstáculos até as pessoas que estão necessitando de socorro. Há muita barreira caída, muita lama, e isso dificulta o acesso a essas vítimas", observou.

ICONHA 

De acordo com o tenente-coronel Wagner, o município de Iconha é o que está em pior estado. "Iconha parece uma cidade de guerra. Não há como precisar o tempo de recuperação. O governo do Estado não tem medido esforços para poder auxiliar tanto o município de Iconha quanto os demais municípios", observou.  A energia está sendo reativada por equipes da EDP. 

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TRÊS PESSOAS DESAPARECIDAS

O Corpo de Bombeiros está utilizando homens, maquinário, helicóptero e cães para fazer buscas, em especial em Iconha e em Alfredo Chaves, onde há registros de desaparecidos. "Todos os recursos para as atividades de salvamento de pessoas soterradas e procura de corpos, tudo que tem de melhor no mundo, está sendo empregado neste desastre. Ainda há três pessoas desaparecidas, oficialmente", pontuou Borges. 

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