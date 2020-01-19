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Chuvas no Sul do ES

Parentes e amigos têm dificuldades para fazer contato com moradores de Iconha

A Defesa Civil do município afirma que a falta de energia em algumas localidades está atrapalhando a comunicação e, por isso, pessoas estão procurando o órgão atrás de informações de parentes e amigos

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 12:18
Chuvas causam destruição em Iconha Crédito: Internauta
Parentes e amigos têm dificuldades para fazer contato com moradores de Iconha
Parentes e amigos de moradores de Iconha, no Sul do Estado, estão com dificuldades para buscar informações a respeito da situação das pessoas na cidade. Com a chuva da noite da última sexta-feira (17) e da madrugada do sábado (18), algumas localidades ficaram sem energia. Por isso, muitos não conseguem fazer contato com familiares, seja por telefone fixo ou celular, já que não conseguem ligar ou recarregar os aparelhos.
Diante disso, a Defesa Civil de Iconha tem recebido muitas pessoas procurando por seus entes. De acordo com a coordenadora do órgão, Nelsani Maria Rego, esses chamados tiveram início no sábado (18) e aumentaram na manhã deste domingo (19).
"São pessoas de outras localidades, que têm parentes e amigos que moram aqui no município, que não conseguem falar por telefone. Então, por essa falta de comunicação, as pessoas se desesperam e começam a nos procurar "
Nelsani Maria Rego - Coordenadora de Defesa Civil de Iconha

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Segundo a coordenadora do órgão, devido à falta de comunicação, não é possível dizer quantas pessoas são procuradas e o que ocorreu com elas. Ela afirma que tudo está sendo catalogado e repassado ao comando do Corpo de Bombeiros instalado no município, que está iniciando o trabalho de buscas nas localidades que isoladas.
"Tem pessoas procurando muita gente desaparecida. Mas tem gente que não está tendo contato ainda. Tem localidades que a gente não está tendo contato, comunicação. Então, a gente não pode falar o que aconteceu com essas pessoas. Tem uma pessoa captando tudo aqui, anotando, passando para o Coronel Bruno (do Corpo de Bombeiros) e indo atrás para ver o que podemos encontrar", explicou.
Para solucionar o problema, equipes da EDP já estão no município realizando reparos na rede elétrica.

VISTORIAS

As equipes da Defesa Civil estão trabalhando para checar a situação das edificações no município. Dois prédios do Centro da cidade foram interditados  um de quatro e outro de dois andares  e, segundo a coordenadora, agentes de outros municípios estão juntos na cidade para iniciar um mutirão de vistorias nos imóveis e nas demais estruturas que também possam ter sido afetadas.
"Hoje, nós vamos sair em uma equipe grande. Estamos com a Defesa Civil de outros municípios, estamos com a engenheira da prefeitura e vamos fazer uma avaliação melhor", completou.

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