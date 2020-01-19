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Após fortes chuvas

'Tenho esperança de achar minha mãe viva', diz filha de desaparecida em Iconha

Bruna Bourguinon e outros familiares buscam Geoceni Bourguinon nas margens do rio.  Ela foi levada pela correnteza durante o temporal que atingiu o município no Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 10:52

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 10:52

Rio Iconha: filha procura mãe desaparecida após chuvas Crédito: Bruna  Bourguignon
A família de Geoceni Bourguinon, de 52 anos, faz buscas no Rio Iconha, na manhã deste domingo (19), para tentar encontrá-la. A mulher está desaparecida desde a noite de sexta-feira (17), após ter sido levada pela correnteza durante o temporal que atingiu o município de Iconha, no Sul do Estado. "A gente acredita que ela conseguiu se salvar, tem essa esperança", afirmou a filha dela, Bruna Bourguinon.
De acordo com Bruna,  ela, um tio e a esposa dele estão procurando Geoceni nas margens e dentro do rio, nas partes em que a água está mais calma.  "Fiquei até 20h30 de ontem (sábado) procurando a minha mãe, foi quando saí de Iconha para ir para minha casa em Piúma. Não tenho mais lugar para ficar lá (em Iconha). Agora cedo voltamos para procurar", contou. "É difícil, porque o rio é muito grande. Vamos passar o dia todo aqui."

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Bruna disse que ela e os familiares estão buscando Geoceni sem o auxílio do Corpo de Bombeiros. "A gente conversou com eles, mas disseram que a prioridade é quem está vivo. Mais tarde vão buscar quem está em estado de óbito, como eles disseram."
"Está difícil. É uma angústia não saber se ela está viva em algum lugar. Tenho esperança de achar minha mãe ainda viva"
Bruna Bourguinon - Filha de Geoceni Bourguinon
De acordo com Bruna, a mãe estava em um local seguro na cidade quando a chuva começou. No entanto, voltou para a residência para tentar salvar alguns documentos. Em poucos minutos, a água começou a subir e ela não conseguir sair mais da casa. A mulher chegou a subir numa telha, mas o imóvel desabou após um caminhão de gás ter batido no local, segundo a filha. 
Apenas o banheiro da casa ficou em pé, depois do resto da casa ser arrastado pela chuva em Iconha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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