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Chuva no ES

População atingida por enchente será vacinada contra hepatite A no ES

Hepatite A é transmitida por meio de água e alimentos contaminados. Municípios do Sul do Estado afetados por alagamentos receberam doses extras da vacina

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:59
Vacinação contra hepatite A Crédito: Divulgação/PMCI
Os municípios de Iconha, Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta, atingidos pelas recentes chuvas no Sul do Estado, receberão ação especial de vacinação contra hepatite A, doença transmitida por meio de água e alimentos contaminados. A Secretaria de Secretaria da Saúde (Sesa) enviou doses extras aos municípios afetados por alagamentos.
Segundo a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Saúde inicia o atendimento pelo distrito de Pacotuba, nesta sexta-feira (31). Será das 7h às 16h, na unidade básica de saúde do local. Na próxima semana, serão atendidos, nas unidades de saúde ou pontos de apoio locais, os moradores de Coutinho, Conduru, Monte Verde e Cachoeira Alta.?
O público-alvo dessa ação emergencial é a população acima de 7 anos de idade residente nas áreas afetadas. Crianças de 5 a 7 anos ainda não imunizadas também serão contempladas. Mulheres que estão amamentando e as grávidas não devem tomar a vacina sem orientações médicas. A dose também é contraindicada para as pessoas que apresentarem histórico de reação alérgica a algum dos componentes da vacina.?
Em Vargem Alta, a imunização começou nesta quinta-feira (30) nas unidades básicas de saúde e na sala de vacina na sede de Vargem Alta. A vacinação acontecerá durante toda a primeira semana de fevereiro. A população deve levar documentos: cartão do SUS ou CPF e cartão de vacina.
Iconha também faz campanha para vacinação. Desde a quarta-feira, os postos das localidades de Tocaia, Duas Barras, Ilha do Coco (Igreja Católica São Cristóvão), Bom Destino (Igreja Católica Santo Inácio de Loyola) e Centro  ADEFAI e Centro Comercial (próximo a Lotérica) estão vacinando a população de 8h às 16h.

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VACINA

A vacina de Hepatite A já é uma imunização de rotina e preconizada para crianças de 1 ano e 3 meses. 
A Secretaria da Saúde (Sesa) solicitou ao Ministério da Saúde o envio de doses extras da vacina Dupla Adulto (dT), que previne contra difteria e tétano, e da vacina Hepatite A. Doenças que em cenários como o de enchentes encontram um ambiente propício para registro de casos.
No caso da Hepatite A, sua transmissão se dá por meio de alimentos ou água contaminada. Já o tétano acontece, geralmente, pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa, em contato com objetos de metal (mesmo que não esteja enferrujado), de madeira, de vidro ou até no solo (galhos, espinhos, pedaços de móveis, etc.).
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, as 60 mil doses da vacina Hepatite A chegaram nesta terça-feira (28) e já foram distribuídas. No caso das 60 mil doses da Dupla Adulto, essas serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde ainda esta semana.
População atingida por enchente será vacinada contra hepatite A no ES

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