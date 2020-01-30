Após chuva, 740 toneladas de entulhos foram recolhidos em Cachoeiro

Móveis, produtos perdidos durante o alagamento e lama ainda são retirados das ruas de diversos bairros de Cachoeiro. Quase 800 toneladas de material já foram recolhidas da nossa cidade. Isso é levado para vários postos, estamos fazendo um montante para depois levar para a destinação final desse material, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Wander Maciel.