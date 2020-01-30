Após chuva, 740 toneladas de entulhos foram recolhidos em Cachoeiro

A força-tarefa para a limpeza do município de Cachoeiro de Itapemirim após as fortes chuvas no último sábado (25) já retirou 740 toneladas de entulhos da cidade. O volume está sendo levado para terrenos que pertencem à prefeitura. O recolhimento continua percorrendo vários bairros da cidade.
Desde quando as águas do Rio Itapemirim baixaram na cidade, equipes da Prefeitura de Cachoeiro trabalham para a limpeza das ruas afetadas pela enchente. Segundo a prefeitura, 250 profissionais, entre servidores das secretarias municipais de Serviços Urbanos e de Obras e funcionários da empresa de limpeza pública. Mais de 40 veículos e máquinas são usados na operação.
Móveis, produtos perdidos durante o alagamento e lama ainda são retirados das ruas de diversos bairros de Cachoeiro. Quase 800 toneladas de material já foram recolhidas da nossa cidade. Isso é levado para vários postos, estamos fazendo um montante para depois levar para a destinação final desse material, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Wander Maciel.
O secretário reforça ainda que as pessoas devem esperar, pois equipes percorrerão todos os bairros para a limpeza em Cachoeiro.