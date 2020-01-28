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Após temporal no ES

Vídeo: moradores se desesperam para pegar produtos descartados em Cachoeiro

A Associação Comercial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) acredita que o prejuízo para o comércio no município será em torno de R$ 95 milhões

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 12:11
Vídeo mostra moradores pegando mercadorias descartadas por comerciantes em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Vídeo do leitor
Depois de o Rio Itapemirim subir mais de 10 metros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito, no último sábado (25), a cidade foi tomada pela água. Muitos comerciantes e moradores estão trabalhando na limpeza e reorganização das lojas e residências. Um vídeo, que está circulando em mensagens de aplicativo, mostra uma multidão pegando mercadorias descartadas por lojistas no meio da rua, no município.
Na região central do município, a limpeza começou a ser feita no domingo (26) e algumas lojas ainda não têm previsão de reabrir. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro de Itapemirim, pelo menos 100 comerciantes foram atingidos.
Nesta segunda-feira (27), as mercadorias e móveis perdidos começaram a ser retirados das lojas.  Um vídeo, registrado na tarde desta segunda na rua Professor Quintiliano de Azevedo, mostra o desespero de moradores ao pegar os produtos descartados por comerciantes. Confira o vídeo:
A associação comercial de Cachoeiro (Acisci) acredita que o prejuízo para o comércio será em torno de R$ 95 milhões. Além dos lojistas afetados pela enchente, 649 moradores estão desalojados e 516 estão em abrigos nos bairros Vila Rica e Coronel Borges e nos distritos de Coutinho, Conduru e Pacotuba.
As pessoas afetadas pela enchente estão recebendo atendimento da prefeitura e podem ir até a escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha), na rua Carlos Fornazier, nº1, no bairro Ferroviários, e das 9h às 17h, onde estão concentradas as doações.

DOAÇÕES

Quem quiser doar para os moradores afetados no município pode levar os produtos, na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha), na rua Carlos Fornazier, nº1, no bairro Ferroviários, e das 9h às 17h.
Os itens mais necessários são água, leite, materiais de higiene pessoal e materiais de limpeza  roupas não são mais recebidas devido à grande quantidade já acumulada.
A Prefeitura também disponibilizou uma conta bancária para as pessoas que quiserem contribuir em dinheiro e informou que os recursos poderão ser utilizados em obras de infraestrutura, ações de limpeza, aquisição de bens e serviços, entre outras. Segue a conta no banco do Banestes: Agência: 0115, Conta: 30.458.152, Beneficiário: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ:27.165.588/0001-90.

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