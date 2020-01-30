Corpo encontrado é da jovem levada pela água após enchente em Cachoeiro
O corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (25) por um pescador no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é da jovem que estava desaparecida desde o último dia 25 após enchente em Cachoeiro de Itapemirim, segundo confirmação da Defesa Civil Estadual. Há cinco dias o Corpo de Bombeiros vinha realizando buscas na tentativa de encontrar a jovem de 19 anos, Michelle dos Santos, que foi arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio.
O corpo foi encontrado na localidade de Luanda pelo pescador Marcos Paulo, que havia colocado uma rede de pesca no rio antes da enchente. Ele encontrou a jovem quando foi retirar a rede na manhã desta quinta-feira.
Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, a família da jovem informou que Michelle tinha transtornos mentais e que ela chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus que fica às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza após enchente no Rio Itapemirim.