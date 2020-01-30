Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Corpo encontrado é da jovem levada pela água após enchente em Cachoeiro
Defesa Civil confirma

Corpo encontrado é da jovem levada pela água após enchente em Cachoeiro

A Defesa Civil Estadual confirmou que o corpo encontrado por um pescador na localidade de Luanda, em Itapemirim, é o da jovem Michelle dos Santos, de 19 anos, que foi arrastada pela correnteza em Cachoeiro e estava desaparecida desde o último dia 25

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:00
Pescador encontra um corpo que pode ser da jovem arrastada pela água em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz/TV Gazeta Sul
Corpo encontrado é da jovem levada pela água após enchente em Cachoeiro
O corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (25) por um pescador no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é da jovem que estava desaparecida desde o último dia 25 após enchente em Cachoeiro de Itapemirim, segundo confirmação da Defesa Civil Estadual. Há cinco dias o Corpo de Bombeiros vinha realizando buscas na tentativa de encontrar a jovem de 19 anos, Michelle dos Santos, que foi arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio.
O corpo foi encontrado na localidade de Luanda pelo pescador Marcos Paulo, que havia colocado uma rede de pesca no rio antes da enchente. Ele encontrou a jovem quando foi retirar a rede na manhã desta quinta-feira.
Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, a família da jovem informou que Michelle tinha transtornos mentais e que ela chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus que fica às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza após enchente no Rio Itapemirim.

Veja Também

Mulher arrastada pela enxurrada em Cachoeiro pode ser jovem desaparecida

Após 3 dias, Bombeiros ainda buscam por jovem levada pela água em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim registra uma das maiores enchentes da história

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados