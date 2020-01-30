Pescador encontra corpo que pode ser de jovem levada pela água em Cachoeiro

Foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (30), no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um corpo de mulher que pode ser da jovem Michelle dos Santos, de 19 anos, arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 25.
O corpo foi localizado na localidade de Luanda, pelo morador Marcos Paulo, que tinha colocado uma rede de pesca antes da enchente e quando foi buscar nesta manhã, encontrou o corpo agarrado e acionou a polícia. No entanto, ainda não há confirmação se a mulher encontrada se trata da vítima que estava desaparecida.
O Corpo de Bombeiros, que estava realizando buscas no Rio Itapemirim durante toda a semana, inclusive com uso de helicóptero e apoio de guarda-vidas no litoral, também foi acionado. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) e a família deve fazer o reconhecimento ainda nesta quinta-feira (30).
Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, a família disse que Michelle tinha transtornos mentais e que chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza que se formou no local depois de um temporal no município.