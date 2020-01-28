Após 3 dias, Bombeiros ainda buscam por jovem levada pela água em Cachoeiro

Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às chuvas Crédito: Rede Social

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, a família já foi avisada e o protocolo de buscas é de 72 horas. Portanto, caso o corpo da jovem não seja encontrado dentro desse prazo, que termina nesta quarta-feira (29), as buscas serão encerradas.

Ontem (27) fizemos busca superficial nas margens do rio. Hoje (28) a aeronave vai sobrevoar o rio e, se não encontrarmos, amanhã (29) vamos continuar com a ajuda de guarda-vidas no litoral e bombeiros às margens do rio. Depois encerraremos as buscas.