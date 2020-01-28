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Enchente no Sul do ES

Após 3 dias, Bombeiros ainda buscam por jovem levada pela água em Cachoeiro

O protocolo de buscas é de 72 horas e, caso o corpo da jovem de 19 anos não seja encontrado dentro desse no prazo, que termina nesta quarta-feira (29), as buscas serão encerradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 12:59

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 12:59

Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às chuvas Crédito: Rede Social
Corpo de Bombeiros informou na manhã desta terça-feira (28), que estão realizando as buscas da jovem de 19 anos, que foi arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (25).
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, a família já foi avisada e o protocolo de buscas é de 72 horas. Portanto, caso o corpo da jovem não seja encontrado dentro desse prazo, que termina nesta quarta-feira (29), as buscas serão encerradas.
Ontem (27) fizemos busca superficial nas margens do rio. Hoje (28) a aeronave vai sobrevoar o rio e, se não encontrarmos, amanhã (29) vamos continuar com a ajuda de guarda-vidas no litoral e bombeiros às margens do rio. Depois encerraremos as buscas.
Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, a vítima tinha transtornos mentais e chegou a ser resgatada três vezes, mas voltava para um ponto de ônibus às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza que se formou no local.

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