Cachoeiro já tem mais de 400 pessoas fora de casa após enchente

Centro de Cachoeiro de Itapemirim alagado na manhã deste domingo (26) Crédito: Renilson Chagas

Na área urbana do município, os desabrigados estão sendo acolhidos na Escola Municipal Anísio Ramos, que fica no bairro Vila Rica. Nos distritos de Conduru, Coutinho e Pacotuba, as igrejas estão sendo usadas para abrigar a população que precisou sair de casa.

Várias pontes da cidade, de veículos e de pedestres, continuam interditadas e o trânsito só está liberado na Ponte de Ferro e na Ponte da Ilha da luz. A prefeitura emitiu um comunicado pedindo que os motoristas não trafeguem no Centro da cidade durante todo o domingo.

A prefeitura está enviando veículos de socorro e segurança às vítimas das enchentes. Também disponibiliza equipamentos de limpeza e desobstrução de vias com dificuldade de acesso. Solicitamos aos motoristas que não trafeguem no centro, neste domingo, diz a nota.

Para alimentação das equipes que estão trabalhando e das pessoas atingidas pela enchente, o município informou que adquiriu marmitas e não precisa destas doações. No entanto, pede a população que faça doações dos itens que as pessoas mais precisam agora. São estes: água, material de limpeza, itens de higiene pessoal e caixas de leite.