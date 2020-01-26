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Rio transbordou

Cachoeiro já tem mais de 400 pessoas fora de casa após enchente

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pede doações para população atingida pelos alagamentos causados pela cheia do Rio Itapemirim, cujo nível subiu mais de seis metros. No município, são 369 desabrigados e 61 desalojados

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 18:27
Centro de Cachoeiro de Itapemirim alagado na manhã deste domingo (26) Crédito: Renilson Chagas
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já contabiliza, até a tarde deste domingo (26), 369 desabrigados e 61 desalojados após o Rio Itapemirim subir mais de seis metros e invadir, ruas, casas e o comércio em toda a margem do rio, nas áreas rural e urbana. As informações são da Defesa Civil Municipal.
Na área urbana do município, os desabrigados estão sendo acolhidos na Escola Municipal Anísio Ramos, que fica no bairro Vila Rica. Nos distritos de Conduru, Coutinho e Pacotuba, as igrejas estão sendo usadas para abrigar a população que precisou sair de casa.
Várias pontes da cidade, de veículos e de pedestres, continuam interditadas e o trânsito só está liberado na Ponte de Ferro e na Ponte da Ilha da luz. A prefeitura emitiu um comunicado pedindo que os motoristas não trafeguem no Centro da cidade durante todo o domingo.
A prefeitura está enviando veículos de socorro e segurança às vítimas das enchentes. Também disponibiliza equipamentos de limpeza e desobstrução de vias com dificuldade de acesso. Solicitamos aos motoristas que não trafeguem no centro, neste domingo, diz a nota.
Para alimentação das equipes que estão trabalhando e das pessoas atingidas pela enchente, o município informou que adquiriu marmitas e não precisa destas doações. No entanto, pede a população que faça doações dos itens que as pessoas mais precisam agora. São estes: água, material de limpeza, itens de higiene pessoal e caixas de leite.
O local de entrega dos donativos é no Centro Pop Espaço Vida, Rua Deodoro da Fonseca, n° 98, no bairro Independência. Quem precisar acionar a Defesa Civil do município pode ligar para os números (28) 98814-3497 ou (28) 99958-0190.

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