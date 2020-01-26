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Temporal no Sul

Chuvas no ES: 160 pessoas ilhadas foram resgatadas em Cachoeiro e Castelo

Resgates foram feitos com helicópteros e embarcações na noite deste sábado (25) e manhã deste domingo (26). Mais de 5 mil pessoas estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados, por causa dos temporais no Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 10:36
Rodoviária de Castelo amanheceu coberta de água no sábado (25)  Crédito: Internauta
Um dos principais desafios do Corpo de Bombeiros agora é resgatar famílias que ainda estão ilhadas no Sul do Espírito Santo em decorrência das chuvas fortes que atingem a região.
Só na noite deste sábado (25) e na madrugada deste domingo (26), 160 pessoas foram resgatadas em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, 80 em cada município, segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que muitas dessas famílias estavam em locais de difícil acesso. 

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"Esses resgates são feitos de todas as formas, seja através de helicópteros da Casa Militar, seja por embarcações, seja por homens dos Bombeiros nas águas utilizando cordas para transpor obstáculos com vítimas, porque, em muitos casos, há um risco muito grande das casas desabarem. Então, é necessário retirar essas pessoas com urgência", relatou o militar.

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Dezessete municípios do Espírito Santo continuam com alerta alto para mais alagamentos e deslizamentos de terra. O alerta, divulgado pela Defesa Civil Estadual, é válido até, pelo menos, esta segunda-feira (27) e atinge principalmente cidades da Grande Vitória e do Sul do Estado.
O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são 8,1 mil pessoas fora de casa. As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais. Pelo menos 12 cidades tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas.

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