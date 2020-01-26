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Chuva no ES

Bombeiros procuram morador levado pela enxurrada em Castelo

Testemunhas teriam visto a pessoa sendo levada pela chuva. O Corpo de Bombeiros segue fazendo as buscas com a ajuda de cães

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 22:06
Chuva causa alagamentos em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Internauta
As equipes do Corpo de Bombeiros procuram por uma pessoa que teria sido levada pela força das águas em Castelo. Ainda sem dizer se seria homem, ou mulher, o tenente-coronel Carlos Wagner, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que testemunhas teriam visto a pessoa sendo levada pela chuva.
"Nós estamos procurando essa vítima. Nossos cães estão na área, mas ainda é muito difícil a localização. É muita água, é uma situação muito difícil no Sul do Estado"
Tenente-Coronel Carlos Wagner - comandante do Corpo de Bombeiros
Muitos municípios seguem alagados. Ainda há possibilidade encontrarmos mais pessoas em óbito e isso nos entristece bastante, mas, ao mesmo tempo, nos dá forças para continuarmos com as nossas equipes em todos os municípios afetados na prevenção e na preservação da vida, disse Carlos Wagner.
Caso a vítima seja encontrada, o número de mortos subirá para 10. Durante o sábado (25), duas mortes foram confirmadas: uma criança de 10 anos, em Conceição do Castelo, que estava em uma casa que foi atingida por um deslizamento; e uma outra criança, sem idade confirmada, que estava na casa que desabou em Iúna.
Nesse segundo caso, um casal de idosos conseguiu sair do local sem ferimentos e um homem fraturou o braço, informou Carlos Wagner.
O número de desabrigados e desalojados chega perto de 5 mil. O município com o maior registro de pessoas fora de casa é Iconha, onde 1.977 moradores tiveram que abandonar suas residências. Lá, são 1.919 desalojados e 58 desabrigados. 

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De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, o mais indicado para o momento é que as pessoas só saiam de casa se o local estiver com risco de alagamento ou deslizamento. A orientação é só permanecer em casa se a residência não estiver caindo, ou não tiver sinal de que possa cair - rachaduras, trincas, rachaduras no terreno, árvores ameaçando cair, pedras com possibilidade de rolar fora isso, é melhor permanecer em casa, afirmou o Carlos Wagner.
Quando você sai de casa, você se depara com um grande alagamento, muitas vezes você não sabe mais o que é rio, o que é terra fixa, porque a cheia tomou por completo várias localidades. Por isso é importante esperar as equipes do corpo de bombeiros para que haja então o resgate de forma correta, concluiu.
Chuva causa alagamentos em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Internauta

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