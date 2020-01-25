Com chuva e ruas alagadas, 300 pessoas precisaram sair de casa em Muniz Freire

Chuva em Muniz Freire deixou vários pontos da cidade debaixo d'água Crédito: Foto do leitor

De acordo com Marcos Venício Luiz Antônio, coordenador interino da Defesa Civil de Muniz Freire, as regiões mais atingidas foram São Pedro, que está intransitável, e Cachoeirinha, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos ficou ferida depois que o deslizamento de um barranco derrubou a casa em que ela estava.

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Ela estava em casa com o marido e saiu para ajudar os vizinhos que moram na frente. Os vizinhos saíram da casa deles e quando ela estava saindo o imóvel desabou. Ela quebrou a clavícula e estamos tentando levar ela para algum hospital, contou Marcos Venício.

A prefeitura ainda não conseguiu transportar a paciente para um hospital porque as estradas estão interditadas, ou parcialmente interditadas, e nem mesmo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar, está conseguindo acessar o local. Não tem teto para o helicóptero pousar, explica o coordenador interino da Defesa Civil.

DESLIZAMENTOS

Segundo Marcos Venício, diversos deslizamentos foram registrados no município. Felizmente, nenhuma morte foi registrada. Em todos os deslizamentos que foram registrados as pessoas já haviam saído de casa, disse.

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