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Chuva no ES

Com chuva e ruas alagadas, 300 pessoas precisaram sair de casa em Muniz Freire

A prefeitura está orientando as pessoas que moram perto dos rios que cortam a cidade, ou próximo a áreas que podem sofrer com deslizamento de terras, a procurar locais seguros

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 18:31
Chuva em Muniz Freire deixou vários pontos da cidade debaixo d'água Crédito: Foto do leitor
As chuvas que caíram no Sul do Espírito Santo e na Região do Caparaó na noite de sexta (24) para sábado (25) fizeram com que cerca de 300 pessoas precisassem sair de casa no município de Muniz Freire. A prefeitura está orientando os moradores que moram perto dos rios que cortam a cidade, ou próximo a áreas que podem sofrer com deslizamento de terras, a procurar locais seguros.
De acordo com Marcos Venício Luiz Antônio, coordenador interino da Defesa Civil de Muniz Freire, as regiões mais atingidas foram São Pedro, que está intransitável, e Cachoeirinha, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos ficou ferida depois que o deslizamento de um barranco derrubou a casa em que ela estava.

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Ela estava em casa com o marido e saiu para ajudar os vizinhos que moram na frente. Os vizinhos saíram da casa deles e quando ela estava saindo o imóvel desabou. Ela quebrou a clavícula e estamos tentando levar ela para algum hospital, contou Marcos Venício.
A prefeitura ainda não conseguiu transportar a paciente para um hospital porque as estradas estão interditadas, ou parcialmente interditadas, e nem mesmo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar, está conseguindo acessar o local. Não tem teto para o helicóptero pousar, explica o coordenador interino da Defesa Civil.

DESLIZAMENTOS

Segundo Marcos Venício, diversos deslizamentos foram registrados no município. Felizmente, nenhuma morte foi registrada. Em todos os deslizamentos que foram registrados as pessoas já haviam saído de casa, disse.

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Infelizmente está tendo muita notícia falsa e nós pedimos que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil para se informar sobre os casos mais críticos, completou Marcos Venício. O município conta com dois pontos para abrigar os desabrigados e desalojados.

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