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Danos e prejuízos

Quase 5 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no ES

O município com o maior registro de pessoas fora de casa é Iconha, onde 1.977 moradores tiveram que abandonar suas residências. Lá, são 1.919 desalojados e 58 desabrigados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 20:17

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 20:17

Chuva provocou inundação em Iúna Crédito: Samuel Liberato/Foto do leitor
As chuvas que caem no Espírito Santo desde a semana passada já deixaram 4.923 desabrigadas ou desalojadas, segundo informou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
O município com o maior registro de pessoas fora de casa é Iconha, onde 1.977 moradores tiveram que abandonar suas residências. Lá, são 1.919 desalojados e 58 desabrigados. Vale esclarecer que os desalojados tiveram que deixar a casa, mas conseguiram encontrar outro lugar para ficar. Já os desabrigados precisam de ajuda governamental.

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Na sequência aparecem Alfredo Chaves, com 1.640 desalojados e nenhum desabrigado; Vargem Alta, com 1.020 desalojados e 58 desabrigados. Pessoas também tiveram que sair de casa em Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá.

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O número de pessoas afetadas, no entanto, pode aumentar nas próximas horas, segundo informou o tenente-coronel Carlos Wagner, comandante do Corpo de Bombeiros. Ao passo que vamos chegando às comunidades isoladas, os números podem crescer, disse.
Irupi, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Castelo são as cidades mais afetadas, seguido por Iúna, Apiacá, Conceição do Castelo e Alegre. Todas elas estão alagadas. Há muita destruição, muita perda e ainda nesse momento há comunidades que não conseguimos chegar, em virtude da grande demanda que estamos tendo, acrescentou Carlos Wagner.

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