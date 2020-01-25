Quase 5 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no ES

As chuvas que caem no Espírito Santo desde a semana passada já deixaram 4.923 desabrigadas ou desalojadas, segundo informou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
O município com o maior registro de pessoas fora de casa é Iconha, onde 1.977 moradores tiveram que abandonar suas residências. Lá, são 1.919 desalojados e 58 desabrigados. Vale esclarecer que os desalojados tiveram que deixar a casa, mas conseguiram encontrar outro lugar para ficar. Já os desabrigados precisam de ajuda governamental.
Na sequência aparecem Alfredo Chaves, com 1.640 desalojados e nenhum desabrigado; Vargem Alta, com 1.020 desalojados e 58 desabrigados. Pessoas também tiveram que sair de casa em Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá.
O número de pessoas afetadas, no entanto, pode aumentar nas próximas horas, segundo informou o tenente-coronel Carlos Wagner, comandante do Corpo de Bombeiros. Ao passo que vamos chegando às comunidades isoladas, os números podem crescer, disse.
Irupi, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Castelo são as cidades mais afetadas, seguido por Iúna, Apiacá, Conceição do Castelo e Alegre. Todas elas estão alagadas. Há muita destruição, muita perda e ainda nesse momento há comunidades que não conseguimos chegar, em virtude da grande demanda que estamos tendo, acrescentou Carlos Wagner.