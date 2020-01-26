Mais de 5 mil pessoas estão fora de casa no ES devido às chuvas

O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são mais 5,1 mil pessoas fora de casa por causa das fortes chuvas que atingem o Estado desde o dia 17 de janeiro.
Alfredo Chaves e Iconha são os municípios com mais moradores prejudicados. São 1.984 desalojados no município de Alfredo Chaves e 1,8 mil desalojados e desabrigados em Iconha.
As Regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25) por temporais. Pelo menos 12 cidades da região tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas. Entre elas, duas crianças que foram soterradas nesse sábado uma em Iúna e a outra em Conceição do Castelo.
O Exército Brasileiro está atuando no Sul do Estado para ajudar na recuperação e limpeza dos municípios mais afetados.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar o Estado e deve se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) na parte da tarde para discutir o apoio do governo federal aos municípios destruídos.
As chuvas que atingem o Espírito Santo devem continuar nos próximos dias. Essa é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Boletim emitido na noite deste sábado (25) aponta que este domingo (26) será de instabilidade em todo o Estado. Com essa previsão, 17 municípios passaram a receber o alerta alto para alagamentos e deslizamentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Entre eles, estão Vitória e Serra, na Região Metropolitana, e Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim que já estão sofrendo os efeitos das fortes chuvas.