Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boletim da Defesa Civil

Mais de 5 mil pessoas estão fora de casa no ES devido às chuvas

Alfredo Chaves e Iconha são os municípios com mais moradores prejudicados. São 1.984 desalojados no município de Alfredo Chaves e 1,8 mil desalojados e desabrigados em Iconha

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 09:18
Bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, alagado após fortes chuvas Crédito: Lucas Knupp
O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são mais 5,1 mil pessoas fora de casa por causa das fortes chuvas que atingem o Estado desde o dia 17 de janeiro.
Alfredo Chaves e Iconha são os municípios com mais moradores prejudicados. São 1.984 desalojados no município de Alfredo Chaves e 1,8 mil desalojados e desabrigados em Iconha.
As Regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25) por temporais. Pelo menos 12 cidades da região tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas. Entre elas, duas crianças que foram soterradas nesse sábado  uma em Iúna e a outra em Conceição do Castelo.
O Exército Brasileiro está atuando no Sul do Estado para ajudar na recuperação e limpeza dos municípios mais afetados.

Veja Também

Defesa Civil alerta para risco de inundação do Rio Doce, no Norte do ES

Bombeiros procuram morador levado pela enxurrada em Castelo

Vídeo: família é resgatada no meio da correnteza na enchente em Iúna

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar o Estado e deve se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) na parte da tarde para discutir o apoio do governo federal aos municípios destruídos.
As chuvas que atingem o Espírito Santo devem continuar nos próximos dias. Essa é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Boletim emitido na noite deste sábado (25) aponta que este domingo (26) será de instabilidade em todo o Estado. Com essa previsão, 17 municípios passaram a receber o alerta alto para alagamentos e deslizamentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Entre eles, estão Vitória e Serra, na Região Metropolitana, e Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim que já estão sofrendo os efeitos das fortes chuvas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados