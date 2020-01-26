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Cheia por causa das chuvas

Defesa Civil alerta para risco de inundação do Rio Doce, no Norte do ES

De acordo com as estimativas, o modelo hidrológico aponta que as cheias atingirão o município de Baixo Guandu cerca de 20h após Governador Valadares, Colatina em 30h e Linhares, em 42h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 22:28

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 22:28

Rio Doce, em Colatina Crédito: Edson Chagas
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta na noite deste sábado para os municípios de Baixo Guandu, Colatina e Linhares. As cidades são banhadas pelo Rio Doce, que deve subir nas próximas horas por conta das fortes chuvas registradas em Minas Gerais.
Segundo o relatório do Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos Críticos da Bacia do Rio Doce (SACE-DOCE), verificou-se o registro de inundações em estações localizadas na porção superior da bacia hidrográfica, nos municípios mineiros de Ponte Nova, Nova Era e Mário Carvalho.
Na tarde deste sábado (25) a estação de Governador Valadares, situada na porção intermediária da bacia, atingiu a cota de alerta e, segundo informações obtidas junto ao hidrólogo responsável pelo sistema de monitoramento (CPRM), é esperado que se atinja a cota inundação neste domingo (26).
De acordo com as estimativas, o modelo hidrológico aponta que as cheias atingirão o município de Baixo Guandu cerca de 20 horas após Governador Valadares, Colatina em 30 horas e Linhares, em 42h.

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Recomenda-se alertar a população e proceder a retirada de moradores residentes nas áreas com risco de inundações, e ainda, o planejamento quanto ao abastecimento de água potável em função do aumento da turbidez que poderá comprometer o sistema de captação nos municípios que compõem a bacia, informou o relatório.  
Mesmo com o alerta, o comandante do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Carlos Wagner afirma que a situação no Norte do Espírito Santo não é preocupante. A cota de atenção ainda está muito longe. Por enquanto, a região Norte não preocupa, afirma. 
Em Colatina, por exemplo, a cota de atenção é em 5 metros - atualmente o nível do rio se aproxima dos 4 metros. Já em Linhares, a cota de atenção é em 3 metros, estando o Rio Doce com pouco mais de 2 metros no município.
Ainda na noite deste sábado, o governo do Estado publicou em uma rede social o alerta para os municípios cortados pelo Rio Doce.

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