Jovem de 19 anos morre após ser arrastada pela água em Cachoeiro

O prefeito de Victor Coelho, de Cachoeiro, falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas na cidade Crédito: Monica Camolesi

Uma jovem de 19 anos morreu após ser arrastada pela água na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim , durante a chuva que causou diversos prejuízos na cidade do Sul do Estado.

Segundo a Defesa Civil municipal, a vítima, que tinha transtornos mentais, chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza que se formou no local. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam procurando o corpo. A vítima não teve a identidade divulgada.

PREJUÍZOS

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), deu uma coletiva de imprensa na noite deste domingo (26) para falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo executivo municipal com relação a restabelecer a condição da cidade após a chuva forte.

Victor falou sobre o encontro que teve com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que visitou o Sul do Estado neste domingo e se mostrou disposto a agilizar os decretos e acesso aos recursos para as cidades do Sul do Estado atingidas pela chuva.

Segundo o prefeito, alguns órgãos ainda estão sem condição de funcionar, como a prefeitura, que foi tomada pela água e o site do município, já que o servidor precisou ser desligado.

Também estão sem prazo de retorno a Farmácia Central. A unidade foi tomada pela água, mas os remédios foram salvos. A Casa da Memória e Casa dos Braga também estão sem previsão de voltar a funcionar.

Algumas escolas do município também foram prejudicadas, mas a administração municipal acredita que até o início do período letivo, no dia 4 de fevereiro, a situação já esteja normalizada.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Até o momento, 258 pessoas em situação de risco foram resgatadas em Cachoeiro. No município 321 estão desalojadas e outras 353 estão desabrigadas. Os desalojados foram encaminhados para a Escola Anísio Ramos, que fica no bairro Vila Rica.

O nível do rio chegou a 12 metros acima do normal. Na tarde deste domingo estava em 3,90 metros. Os locais mais afetados pela chuva na cidade foram: Coutinho, Pacotuba, Conduru, São Vicente, Álvaro Tavares, Arariguaba, Baiminas, Coronel Borges, Independência, Centro, Guandu, Aquidaban, Ilha da Luz, Teixeira Leite, Valão e Rubem Braga.