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Tragédia

Jovem de 19 anos morre após ser arrastada pela água em Cachoeiro

Segundo a Defesa Civil municipal, a vítima, que tinha transtornos mentais, chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus às margens do rio, onde acabou sendo levada pela força da correnteza

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 22:38
O prefeito de Victor Coelho, de Cachoeiro, falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas na cidade Crédito: Monica Camolesi
Uma jovem de 19 anos morreu após ser arrastada pela água na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a chuva que causou diversos prejuízos na cidade do Sul do Estado.
Segundo a Defesa Civil municipal, a vítima, que tinha transtornos mentais, chegou a ser resgatada três vezes, mas sempre voltava para um ponto de ônibus às margens do rio, onde acabou sendo arrastada pela força da correnteza que se formou no local. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam procurando o corpo. A vítima não teve a identidade divulgada.

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PREJUÍZOS

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), deu uma coletiva de imprensa na noite deste domingo (26) para falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo executivo municipal com relação a restabelecer a condição da cidade após a chuva forte.
Victor falou sobre o encontro que teve com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que visitou o Sul do Estado neste domingo e se mostrou disposto a agilizar os decretos e acesso aos recursos para as cidades do Sul do Estado atingidas pela chuva.
Segundo o prefeito, alguns órgãos ainda estão sem condição de funcionar, como a prefeitura, que foi tomada pela água e o site do município, já que o servidor precisou ser desligado.
Também estão sem prazo de retorno a Farmácia Central. A unidade foi tomada pela água, mas os remédios foram salvos. A Casa da Memória e Casa dos Braga também estão sem previsão de voltar a funcionar.
Algumas escolas do município também foram prejudicadas, mas a administração municipal acredita que até o início do período letivo, no dia 4 de fevereiro, a situação já esteja normalizada.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Até o momento, 258 pessoas em situação de risco foram resgatadas em Cachoeiro. No município 321 estão desalojadas e outras 353 estão desabrigadas. Os desalojados foram encaminhados para a Escola Anísio Ramos, que fica no bairro Vila Rica.
O nível do rio chegou a 12 metros acima do normal. Na tarde deste domingo estava em 3,90 metros. Os locais mais afetados pela chuva na cidade foram: Coutinho, Pacotuba, Conduru, São Vicente, Álvaro Tavares, Arariguaba, Baiminas, Coronel Borges, Independência, Centro, Guandu, Aquidaban, Ilha da Luz, Teixeira Leite, Valão e Rubem Braga.
Com informações de Mônica Camolesi, da TV Gazeta Sul

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