Comerciantes relatam prejuízo de até R$ 60 mil após enchente em Castelo

Comerciante Paulo Cristiano Trol no bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman

Uma das imagens que viralizaram na manhã de sábado foi a de um supermercado, localizado na Avenida Ministro Araripe, no Centro da cidade. Nas imagens é possível ver a quantidade de alimentos e produtos boiando em meio às prateleiras. A proprietária, descendente de libaneses que constituíram o comércio em Castelo desde 1909, Luciana Mussi, conta não imaginava uma enchente nestas proporções.

Supermercado inundado em Castelo Crédito: Internauta

Tivemos muito prejuízo. Aquelas sacolas de arroz das imagens foram de uma barricada que tentamos fazer com mantimentos. Conteve por cerca de 40 minutos. A força da água foi tanta que rompeu e entrou por volta das 3 da manhã. Conseguimos tirar computadores, algumas coisas. Ainda não contabilizamos, mas perdemos muito. Hoje, estamos limpando para tentar abrir amanhã, conta a comerciante.

O sonho do próprio negócio foi levado pela água para o comerciante do setor hortigranjeiro, Paulo Cristiano Trol. Aberto há apenas dois dias, ele viu toda a mercadoria perdida na limpeza na manhã deste domingo. Ele estima que R$ 60 mil em investimentos foram perdidos na enchente. A água chegou ao teto e destruiu o rebaixamento de gesso do estabelecimento.

Loja de produtos agrícolas foi tomada pela água em Castelo Crédito: Beatriz Caliman