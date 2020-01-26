Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Comerciantes relatam prejuízo de até R$ 60 mil após enchente em Castelo
Enxurrada no Sul do ES

Comerciantes relatam prejuízo de até R$ 60 mil após enchente em Castelo

Um dos comerciantes afetados estima prejuízo de R$ 60 mil investidos para abrir negócio há dois dias. 'Não sei nem como começar. Destruiu tudo mesmo, Paulo Cristiano Trol, comerciante do setor hortigranjeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 18:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 18:00

Comerciante Paulo Cristiano Trol no bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
A enxurrada que afetou o município de Castelo, no Sul do Estado, na madrugada deste sábado (25), deixou comerciantes no prejuízo. O Rio Castelo, que corta a cidade, subiu oito metros e alagou comércios e casas. O domingo (26), além de limpeza para os comerciantes, foi para contabilizar as perdas.
Uma das imagens que viralizaram na manhã de sábado foi a de um supermercado, localizado na Avenida Ministro Araripe, no Centro da cidade. Nas imagens é possível ver a quantidade de alimentos e produtos boiando em meio às prateleiras. A proprietária, descendente de libaneses que constituíram o comércio em Castelo desde 1909, Luciana Mussi, conta não imaginava uma enchente nestas proporções.
Supermercado inundado em Castelo Crédito: Internauta
Tivemos muito prejuízo. Aquelas sacolas de arroz das imagens foram de uma barricada que tentamos fazer com mantimentos. Conteve por cerca de 40 minutos. A força da água foi tanta que rompeu e entrou por volta das 3 da manhã. Conseguimos tirar computadores, algumas coisas. Ainda não contabilizamos, mas perdemos muito. Hoje, estamos limpando para tentar abrir amanhã, conta a comerciante.
O sonho do próprio negócio foi levado pela água para o comerciante do setor hortigranjeiro, Paulo Cristiano Trol. Aberto há apenas dois dias, ele viu toda a mercadoria perdida na limpeza na manhã deste domingo. Ele estima que R$ 60 mil em investimentos foram perdidos na enchente. A água chegou ao teto e destruiu o rebaixamento de gesso do estabelecimento.
Loja de produtos agrícolas foi tomada pela água em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
Faz dois dias que peguei esse ponto. Deu perda total, é difícil. Muito prejuízo. Cheguei hoje de manhã para a limpeza, pois ontem ficou tudo inundado. Não sei nem como começar. Destruiu tudo mesmo, disse o comerciante olhando todas as frutas e verduras estragadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados