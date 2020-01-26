Água chegou ao teto de casas em Castelo durante fortes chuvas

Roupas no varal cheias de barro na casa aposentada Delizete Ramos, moradora do bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman

Um dia após as fortes chuvas que atingiram Castelo , no Sul do Estado, moradores e comerciantes fazem a limpeza das casas e das lojas e contabilizam os prejuízos neste domingo (26). A água chegou até o teto de algumas residências. Na casa da aposentada Delizete Ramos, no bairro Baixo Itália, às margens do Rio Castelo, o lustre e as roupas que estavam em um varal suspenso ficaram cheios de lama.

"Moro aqui há 50 anos. Nunca vi algo assim. Dormi na casa da minha mãe, no segundo andar. Agora é limpar e ver o que fica" Delizete Ramos - Aposentada

A aposentada Delizete Ramos, moradora do bairro Baixo Itália, em Castelo, vê a marca da água, que foi até o teto da casa dela Crédito: Beatriz Caliman

O Rio Castelo, que corta a cidade, subiu cerca de oito metros. Diversos bairros na região central do município foram afetados pela enchente. A Defesa Civil ainda percorre a cidade para contabilizar o número de desalojados e desabrigados.

Duas unidades de saúde também foram afetadas e três pessoas ainda são consideradas desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil.

Também no bairro Baixo Itália, o comerciante Paulo Cristiano Trol diz que o prejuízo foi de R$ 60 mil. "Tinha pegado o ponto há dois dias. Dá tristeza demais. Agora é limpar", disse o comerciante, que perdeu todas as frutas e verduras do mercado.

Comerciante Paulo Cristiano Trol no bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman

O comerciante José Antônio Sartori, proprietário de uma loja de produtos agrícolas, ainda não contabilizou os prejuízos no estabelecimento. A água atingiu rações e outros itens agrícolas. "Coloquei os produtos em cima do balcão pois a água nunca chegou nesta altura", contou.