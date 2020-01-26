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Temporal no ES

Água chegou ao teto de casas em Castelo durante fortes chuvas

Moradores e comerciantes fazem a limpeza das casas e das lojas e contabilizam os prejuízos neste domingo, um dia após o município do Sul do Estado ser afetado pela chuva

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 12:29
Roupas no varal cheias de barro na casa aposentada Delizete Ramos, moradora do bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
Um dia após as fortes chuvas que atingiram Castelo, no Sul do Estado, moradores e comerciantes fazem a limpeza das casas e das lojas e contabilizam os prejuízos neste domingo (26). A água chegou até o teto de algumas residências. Na casa da aposentada Delizete Ramos, no bairro Baixo Itália, às margens do Rio Castelo, o lustre e as roupas que estavam em um varal suspenso ficaram cheios de lama.
"Moro aqui há 50 anos. Nunca vi algo assim. Dormi na casa da minha mãe, no segundo andar. Agora é limpar e ver o que fica"
Delizete Ramos - Aposentada
A aposentada Delizete Ramos, moradora do bairro Baixo Itália, em Castelo, vê a marca da água, que foi até o teto da casa dela Crédito: Beatriz Caliman
O Rio Castelo, que corta a cidade, subiu cerca de oito metros. Diversos bairros na região central do município foram afetados pela enchente. A Defesa Civil ainda percorre a cidade para contabilizar o número de desalojados e desabrigados.
Duas unidades de saúde também foram afetadas e três pessoas ainda são consideradas desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil.

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Também no bairro Baixo Itália, o comerciante Paulo Cristiano Trol diz que o prejuízo foi de R$ 60 mil. "Tinha pegado o ponto há dois dias. Dá tristeza demais. Agora é limpar", disse o comerciante, que perdeu todas as frutas e verduras do mercado.
Comerciante Paulo Cristiano Trol no bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
O comerciante José Antônio Sartori, proprietário de uma loja de produtos agrícolas, ainda não contabilizou os prejuízos no estabelecimento. A água atingiu rações e outros itens agrícolas. "Coloquei os produtos em cima do balcão pois a água nunca chegou nesta altura", contou.

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