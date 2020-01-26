Domingos Martins tem comunidade ilhada e 33 desabrigados em Aracê

Córrego que passa pela Rota do Lagarto passou por cima da ponte Crédito: Reprodução/Instagram

A chuva que atinge a região Serrana e do Caparaó do Espírito Santo provoca problemas e deixa desabrigados e desalojados em comunidades do município de Domingos Martins. Aracê, Ponto Alto e Paraju foram as que registraram mais problemas devido à cheia provocada pelo Rio Jucu, que passa por esses distritos. A mesma cheia do rio deixa a comunidade de Pedra Branca, no distrito da Sede, totalmente ilhada. De acordo com a prefeitura da cidade, nove pessoas estão desalojadas em Ponto Alto, em Aracê são 33 desabrigados.

"Todas elas são assistidas pelas equipes da Prefeitura na Escola Municipal Luiz Pianzola, na Fazenda do Estado. A comunidade local [de Aracê] também está mobilizada na arrecadação de colchões, travesseiros, cobertores e alimentos. As doações podem ser feitas na própria escola. Outras duas pessoas estão em casa de parentes", destaca o comunicado. No distrito de Aracê as principais ocorrências são de alagamento, queda de barreiras, deslizamentos de terra e queda das redes de energia.

Pedido de ajuda para desabrigados de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Reprodução

Já em Ponto Alto, a cheia do Rio Jucu provocou a interdição de pontes e a água tomou conta de ruas, onde há nove pessoas desalojadas. A região de Paraju teve queda de barreiras nas estradas, mas não chegou a bloquear totalmente o acesso de moradores. "A Defesa Civil contabiliza o número de desalojados", diz nota da Defesa Civil municipal.

Chuva alaga ruas em Ponto Alto, Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram

Na Rota do Lagarto, em Pedra Azul, o córrego que passa pela região subiu muito e a água chegou a cobrir a ponte que dá acesso a São Paulinho de Aracê. Com o escoamento, a passagem pela região não precisou ficar interditada.

Em Pedra Branca, distrito da Sede, o nível do Rio Jucu também subiu e destruiu a ponte de acesso. A comunidade está ilhada, conforme explica a Defesa Civil. "Outras ocorrências mais registradas são quedas de barreiras com obstrução de estradas, alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores, de pontes e de redes de energia. As equipes da Prefeitura já estão trabalhando no atendimento e estão em estado de alerta", diz a nota. Em caso de ocorrências, a população deve acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (27) 99903-1417".