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Rio Guandu

Após chuva, rio transborda e alaga casas em Baixo Guandu

A preocupação na cidade agora está na situação do Rio Doce que deve transbordar nas próximas horas de acordo com a Prefeitura de Baixo Guandu

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 21:21
Rio Guandu, em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
O Rio Guandu transbordou em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (26). Segundo a prefeitura, cinco famílias do bairro Operário precisaram deixar suas casas. Mas a preocupação na cidade está na situação do Rio Doce que deve transbordar nas próximas horas de acordo com o município.
No caso do Rio Doce, a Defesa Civil Municipal informou que as áreas afetadas devem ser nos bairros Mauá e Boa Vista, e a previsão é que até 30 famílias precisem deixar suas casas em caso de enchente.
A Defesa Civil informou ainda que está percorrendo esses locais de risco e informando as famílias que residem na região sobre a possibilidade de inundações nas próximos horas. Em caso de situação de perigo iminente, os moradores de Baixo Guandu podem receber ajuda por meio dos telefones: 190 e 193.

MAIOR VOLUME DE CHUVA DO ESTADO 

Baixo Guandu registrou em 24 horas  entre 6h de sábado (25) e 6h deste domingo (26)  o maior volume acumulado de chuva do Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Foram cerca de 69,80 milímetros na cidade guanduense.

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