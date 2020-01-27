Após chuva, rio transborda e alaga casas em Baixo Guandu

Rio Guandu, em Baixo Guandu Crédito: Reprodução

O Rio Guandu transbordou em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (26). Segundo a prefeitura, cinco famílias do bairro Operário precisaram deixar suas casas. Mas a preocupação na cidade está na situação do Rio Doce que deve transbordar nas próximas horas de acordo com o município.

No caso do Rio Doce, a Defesa Civil Municipal informou que as áreas afetadas devem ser nos bairros Mauá e Boa Vista, e a previsão é que até 30 famílias precisem deixar suas casas em caso de enchente.

A Defesa Civil informou ainda que está percorrendo esses locais de risco e informando as famílias que residem na região sobre a possibilidade de inundações nas próximos horas. Em caso de situação de perigo iminente, os moradores de Baixo Guandu podem receber ajuda por meio dos telefones: 190 e 193.

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