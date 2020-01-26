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Noroeste do ES

Baixo Guandu e Colatina: maior acumulado de chuva no ES em 24 horas

As duas cidades já estão em atenção, O Rio Doce que corta ambos os municípios deve continuar subindo nas próximas horas por conta das fortes chuvas registradas em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 13:46

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 13:46

Chuva em Colatina Crédito: Reprodução
Em alerta pelo nível do Rio Doce, os municípios de Baixo Guandu e Colatina, na região Noroeste do Estado, registraram, em 24 horas  entre 6h de sábado (25) e 6h deste domingo (26)  o maior volume acumulado de chuva do Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Foram cerca de 69,80 milímetros na cidade guanduense e 57,03 milímetros para Colatina.

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As duas cidades já estão em atenção depois que um relatório do Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos Críticos da Bacia do Rio Doce (SACE-DOCE), indicou que o rio que corta ambos os municípios deve continuar subindo nas próximas horas por conta das fortes chuvas registradas em Minas Gerais.

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