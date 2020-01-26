Baixo Guandu e Colatina: maior acumulado de chuva no ES em 24 horas

Em alerta pelo nível do Rio Doce, os municípios de Baixo Guandu e Colatina, na região Noroeste do Estado, registraram, em 24 horas  entre 6h de sábado (25) e 6h deste domingo (26)  o maior volume acumulado de chuva do Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Foram cerca de 69,80 milímetros na cidade guanduense e 57,03 milímetros para Colatina.