PT pede investigação se orçamento de 'Dark Horse' virou caixa 2 da campanha de Flávio

Por trás das denúncias está o pedido feito por Flávio a Daniel Vorcaro, então dono do banco Master, de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões em valores à época) para produtor "Dark Horse". Vorcaro pagou US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) entre fevereiro e maio de 2025.



Ao menos parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações (que atuava em parceria com empresas de Vorcaro) para o fundo Havengate Development Fund LP, ligado ao advogado de Eduardo Bolsonaro no Texas, Paulo Calixto



Flávio declarou que o dinheiro foi usado integralmente para a produção do filme, mas a PF já abriu uma apuração para descobrir se os recursos foram destinados a custear a permanência de Eduardo nos Estados Unidos.



"Como ponto central dos potenciais ilícitos praticados neste âmbito se encontra a destinação de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil, de Karina Ferreira Gama, também proprietária da Go Up Entertainment, que produziu a cinebiografia 'Dark Horse', bem como a possível ocorrência do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral (caixa dois) e de abuso de poder econômico", diz a notícia de fato enviada à PF



O PT alega que o projeto não se trata de apenas uma produção cinematográfica, mas um meio de promover Bolsonaro e o próprio Flávio, que é interpretado pelo ator Marcus Ornellas, em plena campanha eleitoral neste ano. "Dark Horse" tinha previsão de estreia em 11 de setembro, a menos de um mês do pleito.



Os advogados argumentam que Flávio é o beneficiário final do dinheiro pedido a Vorcaro, uma vez que negociou "ativamente" o investimento, destinado a um fundo que "serve à articulação política internacional em benefício da candidatura de Flávio".



"Sob essa perspectiva, a destinação de dezenas de milhões de reais para uma obra concebida para exaltar a figura central de um grupo político, com lançamento programado para o ápice da campanha eleitoral de 2026, apresenta inequívoca aptidão para interferir na formação da vontade do eleitorado e desequilibrar a disputa democrática", diz a ação.



Além da questão do financiamento, o PT quer um pente-fino na produção do longa. O partido diz ser necessário checar os registros regulatórios audiovisuais junto à Agência Nacional do Cinema (Ancine), além de documentação do U.S. Copyright Office e da Biblioteca Nacional.



Também quer que a PF averigue a situação migratória e trabalhista dos profissionais estrangeiros que atuaram no filme, como o ator que interpretou Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor Cyrus Nowrasteh, incluindo se eles têm vistos de trabalho artístico e contratos regularizados e recolhimento de impostos do setor do audiovisual.



Outro pedido feito foi a verificação junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da eventual incidência do "Foreign Agents Registration Act" sobre as atividades políticas e informativas desenvolvidas pela rede de Eduardo no Texas em favor do grupo político da família Bolsonaro, por meio de cooperação jurídica internacional.