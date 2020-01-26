Baixo Guandu, Colatina e Linhares em alerta para nível do Rio Doce

Nível do Rio Doce aumentou neste domingo em Colatina Crédito: João Henrique Castro

Baixo Guandu, Colatina e Linhares, cidades do Espírito Santo que são banhadas pelo Rio Doce, seguem em atenção com o nível do rio que já apresentou aumento no nível de água neste domingo (26), mas ainda fora da cota de inundação para a região. Os três municípios receberam na noite deste sábado (25) um alerta da Defesa Civil Estadual informando que o rio deve continuar subindo por conta das fortes chuvas registradas em Minas Gerais.

BAIXO GUANDU

Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, não registra ocorrências graves relacionadas com chuva, segundo a Defesa Civil. Mas o município intensificou o alerta não só com o Rio Doce, mas também com o nível o nível do Rio Guandu.

Nós estamos com dois alertas, nos rios Doce e Guandu, mas a cidade ainda apresenta uma situação tranquila. Na tarde deste sábado, as comportas de uma represa precisaram ser abertas para auxiliar na vazão do Rio Guandu e evitar inundações no perímetro urbano. O resultado foi bom e o rio se mantém estável, disse o coordenador da Defesa Civil municipal, Sandro Farias Brandião.

Rio Guandu também é monitorado em Baixo Guandu Crédito: Reprodução

O coordenador informou ainda que segue acompanhado atentamente o nível do Rio Doce em Minas Gerais, e que a elevação acentuada do rio em Baixo Guandu está prevista para acontecer entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as áreas da cidade que exigem mais atenção em caso de inundação estão localizadas nas proximidades da linha férrea, indo em direção ao bairro Boa Vista e também nas partes mais baixas do bairro Mauá.

A Defesa Civil informou ainda que está percorrendo esses locais de risco e informando as famílias que residem na região sobre a possibilidade de inundações nos próximos dias. Em caso de situação de perigo iminente, os moradores podem entrar em contato por meio dos telefones: 190 e 193.

Veja Também Defesa Civil alerta para risco de inundação do Rio Doce, no Norte do ES

COLATINA

De acordo com a Defesa Civil de Colatina, o nível do Rio Doce subiu nas últimas horas na cidade e atualmente está com 4,24 m. Para ser caracterizada a cota de alerta, o nível precisa atingir 5,70 m. Já a cota de inundação é quando ele atinge os 6,20 m.

Mesmo assim, a Defesa Civil orientou os moradores das áreas próximas ao rio para ficarem atentos aos níveis, e caso necessário saiam imediatamente os locais de risco. Além disso, comerciantes que estão nas áreas de risco estão sendo orientados a adotar medidas de prevenção para minimizar prejuízos se houver inundação.

A prefeitura realizou uma reunião de emergência com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para definir estratégias de emergência em caso de inundações. Um outro encontro deve acontecer na tarde deste domingo (26) para a avaliar a situação do rio e fazer um plano de contingência.

Nível do Rio Doce em Colatina neste domingo. Crédito: João Henrique Castro

De acordo com a Defesa Civil, os locais que mais preocupam na cidade são as áreas mais baixas dos bairros Centro, Vila Nova, Esplanada, Marista, Vila Lenira, e Lacê.

A Defesa Civil informou ainda que está de prontidão para o caso de inundações e se alguma família precisar sair de casa, locais na cidade já estão prontos para receber essas pessoas. Em caso de emergência, os moradores de Colatina podem entrar em contato pelo telefone: (27) 99883-0305 (Defesa Civil).

LINHARES

Linhares também acompanhou um aumento no nível do Rio Doce neste domingo. De acordo com a Defesa Civil, a marca chegou aos 2,70 m. Quando a marca dos 3,30 m é atingida, a situação é classificada como estado de alerta, e com 3,45 m já é considerado inundação.

O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos, afirmou que depois do alerta divulgado neste sábado, um grupo de trabalho foi instituído e permanece de plantão para orientar os moradores das áreas de risco casos de inundação na cidade.

Aqui em Linhares nossa principal preocupação são algumas casas do bairro Olaria, que em caso de transbordamento rapidamente serão atingidas pela água", disse.