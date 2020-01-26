Baixo Guandu, Colatina e Linhares em alerta para nível do Rio Doce

Baixo Guandu, Colatina e Linhares, cidades do Espírito Santo que são banhadas pelo Rio Doce, seguem em atenção com o nível do rio que já apresentou aumento no nível de água neste domingo (26), mas ainda fora da cota de inundação para a região. Os três municípios receberam na noite deste sábado (25) um alerta da Defesa Civil Estadual informando que o rio deve continuar subindo por conta das fortes chuvas registradas em Minas Gerais.
BAIXO GUANDU
Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, não registra ocorrências graves relacionadas com chuva, segundo a Defesa Civil. Mas o município intensificou o alerta não só com o Rio Doce, mas também com o nível o nível do Rio Guandu.
Nós estamos com dois alertas, nos rios Doce e Guandu, mas a cidade ainda apresenta uma situação tranquila. Na tarde deste sábado, as comportas de uma represa precisaram ser abertas para auxiliar na vazão do Rio Guandu e evitar inundações no perímetro urbano. O resultado foi bom e o rio se mantém estável, disse o coordenador da Defesa Civil municipal, Sandro Farias Brandião.
O coordenador informou ainda que segue acompanhado atentamente o nível do Rio Doce em Minas Gerais, e que a elevação acentuada do rio em Baixo Guandu está prevista para acontecer entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, as áreas da cidade que exigem mais atenção em caso de inundação estão localizadas nas proximidades da linha férrea, indo em direção ao bairro Boa Vista e também nas partes mais baixas do bairro Mauá.
A Defesa Civil informou ainda que está percorrendo esses locais de risco e informando as famílias que residem na região sobre a possibilidade de inundações nos próximos dias. Em caso de situação de perigo iminente, os moradores podem entrar em contato por meio dos telefones: 190 e 193.
COLATINA
De acordo com a Defesa Civil de Colatina, o nível do Rio Doce subiu nas últimas horas na cidade e atualmente está com 4,24 m. Para ser caracterizada a cota de alerta, o nível precisa atingir 5,70 m. Já a cota de inundação é quando ele atinge os 6,20 m.
Mesmo assim, a Defesa Civil orientou os moradores das áreas próximas ao rio para ficarem atentos aos níveis, e caso necessário saiam imediatamente os locais de risco. Além disso, comerciantes que estão nas áreas de risco estão sendo orientados a adotar medidas de prevenção para minimizar prejuízos se houver inundação.
A prefeitura realizou uma reunião de emergência com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para definir estratégias de emergência em caso de inundações. Um outro encontro deve acontecer na tarde deste domingo (26) para a avaliar a situação do rio e fazer um plano de contingência.
De acordo com a Defesa Civil, os locais que mais preocupam na cidade são as áreas mais baixas dos bairros Centro, Vila Nova, Esplanada, Marista, Vila Lenira, e Lacê.
A Defesa Civil informou ainda que está de prontidão para o caso de inundações e se alguma família precisar sair de casa, locais na cidade já estão prontos para receber essas pessoas. Em caso de emergência, os moradores de Colatina podem entrar em contato pelo telefone: (27) 99883-0305 (Defesa Civil).
LINHARES
Linhares também acompanhou um aumento no nível do Rio Doce neste domingo. De acordo com a Defesa Civil, a marca chegou aos 2,70 m. Quando a marca dos 3,30 m é atingida, a situação é classificada como estado de alerta, e com 3,45 m já é considerado inundação.
O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos, afirmou que depois do alerta divulgado neste sábado, um grupo de trabalho foi instituído e permanece de plantão para orientar os moradores das áreas de risco casos de inundação na cidade.
Aqui em Linhares nossa principal preocupação são algumas casas do bairro Olaria, que em caso de transbordamento rapidamente serão atingidas pela água", disse.
Ele ainda recomendou que, em caso de situação de perigo iminente, os moradores entrem em contato por meio dos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), (27) 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou (27) 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).