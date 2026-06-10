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Violência

Pai procurado por estuprar e matar filha de 3 anos no RJ é preso no ES

As investigações apontaram que um irmão da vítima, de apenas um ano, também foi agredido pelo pai e sofreu traumatismo craniano. A criança, no entanto, sobreviveu

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 16:42

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

10 jun 2026 às 16:42
Polícia prendeu no ES procurado por estuprar e matar filha no RJ
Prisão foi resultado de ação integrada entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo | Divulgação | Sesp

Um homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro por estuprar e matar a própria filha, de três anos, foi preso no Espírito Santo nesta quarta-feira (10). Ele foi localizado em Guaçuí, no Caparaó capixaba, enquanto trabalhava como entregador.


Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 12 de agosto de 2023, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso veio à tona após o corpo da criança ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 


As investigações apontaram que um irmão da vítima, de apenas um ano, também foi agredido pelo pai e sofreu traumatismo craniano. A criança, no entanto, sobreviveu.


O suspeito, de 23 anos, foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva relacionados ao mesmo processo judicial em tramitação na Justiça do Rio de Janeiro.


O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da criança sobrevivente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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