Mulher arrastada pela enxurrada em Cachoeiro pode ser jovem desaparecida

Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às chuvas Crédito: Rede Social

As imagens impressionantes de uma mulher sendo arrastada pela enxurrada no Rio Itapemirim, na noite do último sábado (25), podem ser da mulher que continua desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Segundo o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Hebert de Carvalho, as buscas continuam.

Nas imagens, gravadas por uma pessoa que estava na Ponte de Ferro observando a cheia do Rio Itapemirim, é possível ver uma pessoa sendo levada com a força da água. O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o coronel Inácio Daroz, disse que está em contato com a mãe da jovem. A família contou que ela tem problemas mentais, toma remédio controlado e possivelmente estava em surto antes de cair no rio.

A mulher desaparecida, segundo Daroz, é a mesma que foi filmada e resgatada pelo Corpo de Bombeiros em um ponto de ônibus durante a enxurrada. Ela teria sido socorrida três vezes pela equipe. Mas, depois disso, por causa do surto, ela teria caído no rio novamente e desaparecido.

As pessoas atribuem essa pessoa à mulher que foi resgatada por três vezes à beira do rio, porém, não é possível identificar e afirmar que é ela, afirmou tenente coronel Hebert de Carvalho.