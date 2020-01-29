Enchente destrói parte da centenária fábrica de pios em Cachoeiro

Centenária Fábrica de Pios Maurílio Coelho ficou destruída Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Nesta terça-feira (26), voluntários e funcionários da fábrica - fundada em 1903, às margens do Rio Itapemirim - faziam a limpeza do imóvel e tentavam ainda recuperar as madeiras. Para Fábio Coelho, a enchente ficou marcada na história da empresa, que ainda não sabe quando recomeçará a produção.

Produção ficou em meio a lama Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Na parte inferior, perdemos tudo. No segundo piso, cedemos espaço para moradores da região guardarem seus pertences. No primeiro piso, ficavam as máquinas mais pesadas, motores, acima, a parte do torno, não foi comprometida. Estamos fazendo uma campanha para que as pessoas nos ajudem, comprem os produtos. Tomar um baque desse não é fácil. Muitos estão ajudando. Nosso prejuízo foi imensurável, disse Fábio.

Diretor da fábrica de pios, Fábio Coelho, na fábrica Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

O local, segundo Fábio, já sofreu outros alagamentos, mas nunca neste nível. Alguma coisa se aproveita, mas perdemos muito na enchente. Nosso prejuízo de madeiras foi em torno de 60%. Nosso estoque foi embora na chuva. Dez motores terão que ser refeitos, conta o herdeiro da empresa.

A produção está paralisada, segundo o diretor, mas o comércio via internet e no segundo piso continuam.

A HISTÓRIA DA FÁBRICA

A centenária Fábrica de Pios Maurílio Coelho é um patrimônio histórico e cultural de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, a empresa é especializada na fabricação de coleções de pios/apitos de animais da fauna brasileira, especialmente aves, cajons, peças torneadas e boxes em madeiras de reuso. Os pios são comercializados em coleções de diversos tamanhos e de forma individual no atacado e varejo.

A fabrica é também a única na América Latina especializada na fabricação de pios de aves. Desde 1972, são exportados para diversos países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Dinamarca, Coréia, entre outros.

O fundador, Maurílio, deixou Muqui para trabalhar no Serviço de Abastecimento de Água e Energia, na Ilha da Luz, em Cachoeiro. Através de contatos anteriores com índios, caçadores e mateiros ficou conhecendo alguns tipos de pios, daí surgiu a ideia de montar um pequeno torno para iniciar seus experimentos e substituir os pios já existentes de bambu e taquara, cujo som era pouco eficaz para atrair os pássaros.

COMO AJUDAR

Os interessados em ajudar a empresa podem fazer doações na conta da fábrica: