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Após chuva

Enchente destrói parte da centenária fábrica de pios em Cachoeiro

Primeiro piso da fábrica de pios Maurílio Coelho foi completamente alagado, no último sábado (25). Madeiras foram perdidas e maquinários da produção estão danificados

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 21:12
Centenária Fábrica de Pios Maurílio Coelho ficou destruída Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
Prejuízos incontáveis. É assim que o herdeiro e diretor da centenária fábrica de Pios Maurílio Coelho, Fábio Coelho, define a situação após parte do imóvel histórico ser tomado pelo alagamento causado pela chuva no último sábado (25). O imóvel fica na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Madeiras, máquinas e produtos em finalização que ficavam no primeiro piso do imóvel foram danificados.
Nesta terça-feira (26), voluntários e funcionários da fábrica - fundada em 1903, às margens do Rio Itapemirim - faziam a limpeza do imóvel e tentavam ainda recuperar as madeiras. Para Fábio Coelho, a enchente ficou marcada na história da empresa, que ainda não sabe quando recomeçará a produção.
Produção ficou em meio a lama Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
Na parte inferior, perdemos tudo. No segundo piso, cedemos espaço para moradores da região guardarem seus pertences. No primeiro piso, ficavam as máquinas mais pesadas, motores, acima, a parte do torno, não foi comprometida. Estamos fazendo uma campanha para que as pessoas nos ajudem, comprem os produtos. Tomar um baque desse não é fácil. Muitos estão ajudando. Nosso prejuízo foi imensurável, disse Fábio.

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Diretor da fábrica de pios, Fábio Coelho, na fábrica Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
O local, segundo Fábio, já sofreu outros alagamentos, mas nunca neste nível. Alguma coisa se aproveita, mas perdemos muito na enchente. Nosso prejuízo de madeiras foi em torno de 60%. Nosso estoque foi embora na chuva. Dez motores terão que ser refeitos, conta o herdeiro da empresa.
A produção está paralisada, segundo o diretor, mas o comércio via internet e no segundo piso continuam.

A HISTÓRIA DA FÁBRICA

A centenária Fábrica de Pios Maurílio Coelho é um patrimônio histórico e cultural de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, a empresa é especializada na fabricação de coleções de pios/apitos de animais da fauna brasileira, especialmente aves, cajons, peças torneadas e boxes em madeiras de reuso. Os pios são comercializados em coleções de diversos tamanhos e de forma individual no atacado e varejo.
A fabrica é também a única na América Latina especializada na fabricação de pios de aves. Desde 1972, são exportados para diversos países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Dinamarca, Coréia, entre outros.
O fundador, Maurílio, deixou Muqui para trabalhar no Serviço de Abastecimento de Água e Energia, na Ilha da Luz, em Cachoeiro. Através de contatos anteriores com índios, caçadores e mateiros ficou conhecendo alguns tipos de pios, daí surgiu a ideia de montar um pequeno torno para iniciar seus experimentos e substituir os pios já existentes de bambu e taquara, cujo som era pouco eficaz para atrair os pássaros.

COMO AJUDAR

Os interessados em ajudar a empresa podem fazer doações na conta da fábrica:
Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                                            Ag 0083-3                                                                                                                                                                                                                                                                     CC 3165-8 Indústria e comércio Maurílio Coelho LTDA ME                                                                                                                                                                     CNPJ 27179472000100                                                                                                                                                                                                                                                

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