O Governador do Estado, Renato Casagrande, comentou nesta quinta-feira (30) sobre o anúncio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), quanto a liberação de R$ 892 milhões para obras no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou no Twitter a edição de uma medida provisória que abre o crédito extraordinário no valor de R$ 892 milhões para atender obras emergenciais para os três Estados, em que cidades foram castigadas pelas fortes chuvas nas últimas semanas.
O anúncio foi feito em Belo Horizonte, após o presidente se reunir com ministros e o governador do estado, Romeu Zema. Eles fizeram um sobrevoo sobre algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas. Os recursos serão liberados por meio de medida provisória, que abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
"Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe, que aconteceu nos último dias", afirmou Bolsonaro, em um breve pronunciamento à imprensa. O presidente retorna a Brasília ainda na tarde desta quinta-feira.
Renato Casagrande comemora anúncio de Bolsonaro sobre investimentos no ES