Renato Casagrande comemora anúncio de Bolsonaro sobre investimentos no ES

O governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governador do Estado, Renato Casagrande, comentou nesta quinta-feira (30) sobre o anúncio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), quanto a liberação de R$ 892 milhões para obras no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Importante anúncio do Pres. @jairbolsonaro da liberação de 892 milhões para obras no ES, MG e RJ. Nosso relatório já aponta a necessidade de mais de 500 milhões para reconstruir a infraestrutura pública e casas populares. Segunda-feira entregaremos pessoalmente ao ministro Canuto — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 30, 2020

O anúncio foi feito em Belo Horizonte, após o presidente se reunir com ministros e o governador do estado, Romeu Zema. Eles fizeram um sobrevoo sobre algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas. Os recursos serão liberados por meio de medida provisória, que abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

- Agora em Minas Gerais;



- Nosso governo editou Medida Provisória que abre crédito extraordinário, no valor de R$ 892.000.000,00, para atender obras emergenciais em MG, RJ e ES.



- Do exposto não realizarei a live dessa quinta-feira. pic.twitter.com/1Wu7r1jyk0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 30, 2020

"Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe, que aconteceu nos último dias", afirmou Bolsonaro, em um breve pronunciamento à imprensa. O presidente retorna a Brasília ainda na tarde desta quinta-feira.