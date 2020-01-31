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Chuva no ES

Governador tira dúvidas sobre auxílio às vítimas e risco de novas tragédias

Renato Casagrande esclareceu informações que circulam na internet sobre os temporais que atingiram o Espírito Santo e explicou  como será o processo de reconstrução das cidades destruídas

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:12
Governador Renato Casagrande explica os impactos da chuva no Espírito Santo Crédito: João Paulo Rocetti
Os temporais que atingiram o Espírito Santo no mês de janeiro provocaram deslizamentos de terra e enchentes em cidades no Sul e  no Norte do EstadoDez vítimas morreram, mais de 300 pontes foram destruídas e 15 mil pessoas tiveram de deixar suas casas.
Pelas redes sociais circularam muitas imagens de destruiçãocorrentes de solidariedade, mas também muitas informações desencontradas sobre o socorro às vítimas e riscos de novas tragédias. Em entrevista à reportagem, o governador do Estado, Renato Casagrande esclarece essas dúvidas. Assista: 
O governador também explicou como será o processo de reconstrução das cidades arrasadas pela chuva. Segundo ele, a parte mais difícil é reerguer aproximadamente 600 casas que desabaram ou ficaram com a estrutura comprometida. Continue assistindo: 

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