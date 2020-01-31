Governador tira dúvidas sobre auxílio às vítimas e risco de novas tragédias

Os temporais que atingiram o Espírito Santo no mês de janeiro provocaram deslizamentos de terra e enchentes em cidades no Sul e no Norte do Estado. Dez vítimas morreram, mais de 300 pontes foram destruídas e 15 mil pessoas tiveram de deixar suas casas.
Pelas redes sociais circularam muitas imagens de destruição, correntes de solidariedade, mas também muitas informações desencontradas sobre o socorro às vítimas e riscos de novas tragédias. Em entrevista à reportagem, o governador do Estado, Renato Casagrande esclarece essas dúvidas. Assista:
O governador também explicou como será o processo de reconstrução das cidades arrasadas pela chuva. Segundo ele, a parte mais difícil é reerguer aproximadamente 600 casas que desabaram ou ficaram com a estrutura comprometida. Continue assistindo: