Passa de 14 mil o número de pessoas desabrigadas e desalojadas no ES

Nesta quarta-feira (29), a quantidade de pessoas que precisaram deixar as casas onde costumavam morar passou de 14 mil o número mais alto desde que as fortes chuvas começaram a atingir o Espírito Santo, na semana retrasada. Ao todo, são 12.118 desalojados e 1.983 desabrigados, em 29 cidades capixabas, de Norte a Sul do Estado, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.
O aumento é em decorrência, principalmente, do agravamento na situação da cidade de Castelo, no Sul do Estado, se comparado ao relatório anterior, divulgado durante esta manhã, pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Além disso, o município de Venda Nova do Imigrante entrou na lista. O relatório traz ainda dez feridos e nove mortos.
ABAIXO, A LISTA COMPLETA DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS NO ES:
- Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
- Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
- Vargem Alta: 1.051 desalojados e 74 desabrigados
- Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
- Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
- São Roque do Canaã: 4 desalojados
- Irupi: 155 desalojados e 34 desabrigados
- Mimoso do Sul: 428 desalojados e 52desabrigados
- Iúna: 173 desalojados e 45 desabrigados
- Apiacá: 136 desalojados e 240 desabrigados
- Castelo: 3.610 desalojados e 216 desabrigados
- Alegre: 40 desalojados e 261 desabrigados
- Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
- Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
- Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
- São José do Calçado: 100 desalojados
- João Neiva: 23 desalojados
- Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
- Colatina: 60 desalojados
- Domingos Martins: 42 desabrigados
- Cachoeiro de Itapemirim: 927 desalojados e 247 desabrigados
- Conceição da Barra: 2 desalojados
- Linhares: 8 desalojados e 80 desabrigados
- São Mateus: 30 desalojados
- Ibiraçu: 10 desalojados
- Baixo Guandu: 1 desalojado
- Venda Nova do Imigrante: 15 desalojados
- Divino São Lourenço: 64 desalojados
- Itapemirim: 340 desabrigados