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Passa de 14 mil o número de pessoas desabrigadas e desalojadas no ES

Quantidade de pessoas fora das respectivas casas cresceu em decorrência das chuvas das últimas semanas

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 22:49
Dezenas de pessoas precisaram deixar as casas do ES depois de perderem tudo por causa da chuva Crédito: Fernando Madeira
Nesta quarta-feira (29), a quantidade de pessoas que precisaram deixar as casas onde costumavam morar passou de 14 mil  o número mais alto desde que as fortes chuvas começaram a atingir o Espírito Santo, na semana retrasada. Ao todo, são 12.118 desalojados e 1.983 desabrigados, em 29 cidades capixabas, de Norte a Sul do Estado, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.
O aumento é em decorrência, principalmente, do agravamento na situação da cidade de Castelo, no Sul do Estado, se comparado ao relatório anterior, divulgado durante esta manhã, pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Além disso, o município de Venda Nova do Imigrante entrou na lista. O relatório traz ainda dez feridos e nove mortos.

ABAIXO, A LISTA COMPLETA DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS NO ES:

  • Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
  • Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
  • Vargem Alta: 1.051 desalojados e 74 desabrigados
  • Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
  • São Roque do Canaã: 4 desalojados
  • Irupi: 155 desalojados e 34 desabrigados
  • Mimoso do Sul: 428 desalojados e 52desabrigados
  • Iúna: 173 desalojados e 45 desabrigados
  • Apiacá: 136 desalojados e 240 desabrigados
  • Castelo: 3.610 desalojados e 216 desabrigados
  • Alegre: 40 desalojados e 261 desabrigados
  • Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
  • Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
  • Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
  • São José do Calçado: 100 desalojados
  • João Neiva: 23 desalojados
  • Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
  • Colatina: 60 desalojados
  • Domingos Martins: 42 desabrigados
  • Cachoeiro de Itapemirim: 927 desalojados e 247 desabrigados
  • Conceição da Barra: 2 desalojados
  • Linhares: 8 desalojados e 80 desabrigados
  • São Mateus: 30 desalojados
  • Ibiraçu: 10 desalojados
  • Baixo Guandu: 1 desalojado
  • Venda Nova do Imigrante: 15 desalojados
  • Divino São Lourenço: 64 desalojados
  • Itapemirim: 340 desabrigados

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