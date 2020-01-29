Chuva no ES: 100 toneladas de entulho são recolhidas em Muniz Freire

Cerca de 100 toneladas de entulho foram recolhidas do centro de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, após as chuvas que atingiram o município. São pedaços de madeira, plásticos, restos de móveis e objetos que foram carregados pelas enchentes. O lixo está sendo armazenado temporariamente em um terreno vazio da cidade.
As 100 toneladas correspondem apenas ao lixo recolhido no centro da cidade, proveniente da destruição causada pelas águas da chuva. De acordo com o prefeito de Muniz Freire,Carlos Brahim Bazzarella, os distritos e zonas rurais possuem seus próprios pontos de armazenamento.
"Cada local tem seu monte. O entulho vai ficar armazenado até que a gente dê o destino correto", declarou.
Cerca de 300 casas foram afetadas pelas chuvas em Muniz Freire. Além disso, pontes e estradas ficaram destruídas, deixando comunidades isoladas. Na manhã desta quarta-feira (29), a Defesa Civil contabilizava 600 desalojados e 195 desabrigados no município.