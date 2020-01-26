Muniz Freire tem distritos isolados e sem comunicação após chuva

Muniz Freire registra prejuízos com chuva do fim de semana Crédito: Divulgação | Defesa Civil Muniz Freire

O município de Muniz Freire, no Sul do Estado, acumula muitos prejuízos com as fortes chuvas que atingiram a região na última sexta-feira (24) . De acordo com a Defesa Civil Municipal, cerca de 300 casas foram afetadas. Segundo o prefeito Carlos Bazzarella, todo o centro de Muniz Freire foi atingido, mas a preocupação se dá com distritos do interior, que estão sem acesso e sem comunicação. Isso porque pontes e outros trechos que levam a essas comunidades foram levados pela chuva, além da falta de energia.

"No momento, o entrave são as pontes. Muitas foram carregadas. O acesso a Iúna está impossibilitado. Estamos tendo dificuldades para chegar em alguns locais" Carlos Bazzarella - Prefeito de Muniz Freire

Uma dessas comunidades isoladas é o distrito de Itaici. O acesso a ela se faz por uma estrada que foi danificada. O local está sem energia desde sábado (25) e, por isso, muitas pessoas não conseguem se comunicar com parentes e amigos. Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar (Notaer) estão na região para auxiliar no resgate de moradores isolados.

PREJUÍZO

Segundo a Defesa Civil municipal, o nível do rio que corta a cidade chegou a subir cinco metros. Até o momento, 129 pessoas estão desabrigadas e foram alocadas na Igreja Católica. O número de desalojados ainda está sendo contabilizado, mas o órgão estima que mais de 600 pessoas também tiveram que deixar suas moradias.

Equipes da Defesa Civil conseguiram fazer o resgate de uma mulher soterrada no último sábado (25). Ela foi transferida de helicóptero para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo informações da Defesa Civil, ela teve fraturas mas passa bem.

Muniz Freire registra prejuízos por conta da chuva

MÁQUINAS DA PREFEITURA ATINGIDAS PELA ÁGUA

Além do prejuízo para moradores e comerciantes da cidade, a prefeitura também foi muito afetada. Segundo o prefeito, várias secretarias como a de Obras e Agricultura, o Almoxarifado e o Pronto Atendimento da cidade foram afetados.

Máquinas da prefeitura que estavam na secretaria de Obras foram todas atingidas pela água. Estamos com apenas dois equipamentos trabalhando para desobstruir os trechos para o interior. Por outro lado, estamos recebendo a ajuda de associações locais e do governo do Estado, disse.

O fornecimento de energia e água foram afetados na cidade. Mas, segundo a prefeitura, a EDP já está atendendo os chamados de forma gradativa, assim como a Cesan está normalizando o abastecimento de água no município.

DOAÇÕES

A prefeitura está solicitando doações para os afetados na cidade. São pedidos de colchões, roupas de cama, produtos de cesta básica e produtos de limpeza. A entrega dos materiais pode ser feita na Secretaria de Assistência Social. Para mais informações, o município solicita contato pelos telefones (28) 3544-1568 e no Plantão da Defesa Civil, no número (28) 9 9917-2899.