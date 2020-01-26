'Mais de 70% da cidade foi atingida', diz prefeito de Castelo, após chuvas

Teto de casa no bairro Baixo Itália, em Castelo Crédito: Beatriz Caliman

De acordo com a prefeitura, 200 pessoas estão desabrigadas e o número de desalojados ainda é atualizado pela Defesa Civil de Castelo. Estradas do interior, que haviam sido castigadas com a chuva do último fim de semana, voltaram a ficar danificadas.

"O ponto principal é socorrer as vítimas, que se encontram ainda desabrigadas. Fizemos uma reunião nesta manhã com todas as secretarias e estamos dando tudo o que for preciso a essas pessoas que estão traumatizadas. Mais de 70% da cidade foi atingida e estamos passando muita necessidade", disse Fracaroli.

Prefeito Domingos Fracaroli e o vice Éverton Zanuncio Crédito: Beatriz Caliman

A sede do município foi inundada na madrugada deste sábado. Mais de cinco famílias ficaram ilhadas ou precisaram de resgate, e várias casas foram danificadas pelas chuvas e enchentes.

"Vimos amigos ligando, pedindo ajuda e foi muito difícil. Hoje, a prioridades são essas pessoas. O que peço a Deus é que não tenham vítimas. Ainda não temos mais informações desses desaparecidos. O povo de Castelo é solidário e está ajudando muito. Cidades vizinhas, como Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e até Iconha [município muito afetado pelas chuvas na última semana] mandaram mantimentos para Castelo", revela o prefeito.

Comerciantes e moradores retiram objetos perdidos com a chuva em Castelo Crédito: Beatriz Caliman