'Mais de 70% da cidade foi atingida', diz prefeito de Castelo, após chuvas

"Mais de 70% da cidade foi atingida e estamos passando muita necessidade." Essa é a avaliação do prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli (PSDB), neste domingo (26). Moradores e comerciantes dos bairros ribeirinhos do município ainda limpam a lama e a sujeira, que tiveram origem com a cheia do Rio Castelo na madrugada de sábado (25).
De acordo com a prefeitura, 200 pessoas estão desabrigadas e o número de desalojados ainda é atualizado pela Defesa Civil de Castelo. Estradas do interior, que haviam sido castigadas com a chuva do último fim de semana, voltaram a ficar danificadas.
"O ponto principal é socorrer as vítimas, que se encontram ainda desabrigadas. Fizemos uma reunião nesta manhã com todas as secretarias e estamos dando tudo o que for preciso a essas pessoas que estão traumatizadas. Mais de 70% da cidade foi atingida e estamos passando muita necessidade", disse Fracaroli.
A sede do município foi inundada na madrugada deste sábado. Mais de cinco famílias ficaram ilhadas ou precisaram de resgate, e várias casas foram danificadas pelas chuvas e enchentes.
"Vimos amigos ligando, pedindo ajuda e foi muito difícil. Hoje, a prioridades são essas pessoas. O que peço a Deus é que não tenham vítimas. Ainda não temos mais informações desses desaparecidos. O povo de Castelo é solidário e está ajudando muito. Cidades vizinhas, como Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e até Iconha [município muito afetado pelas chuvas na última semana] mandaram mantimentos para Castelo", revela o prefeito.