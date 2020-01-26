Bombeiros procuram por três desaparecidos em Castelo, no Sul do ES

Chuva causa alagamentos em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Internauta

Testemunhas teriam visto a pessoa sendo levada pela água. Os militares continuam as buscas com a ajuda de cães farejadores, mas os pontos de alagamento no município atrapalham o trabalho da equipe.

A corporação ainda não tem informações concretas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas. O município de Castelo é um dos mais prejudicados pelas fortes chuvas na Região Sul do Estado.

O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas e 150 pessoas estão desabrigadas na cidade. Os desabrigados foram levados para igrejas católicas nos bairros Garagem, Esplanada e Aracuí e escolas das comunidades de Niterói, Vila Isabel e Independência.

O abastecimento de água também foi interrompido em Castelo. O Hospital Santa Casa e duas outras unidades de saúde foram atingidas pela água.

REGIÃO VOLTOU A SER CASTIGADA

As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais. Pelo menos 12 cidades da região tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas. Entre elas, a de duas crianças que foram soterradas nesse sábado - uma em Iúna e a outra em Conceição do Castelo. O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo . Já são 8,1 mil pessoas fora de casa.