Bombeiros procuram por três desaparecidos em Castelo, no Sul do ES

O Corpo de Bombeiros procura por três pessoas que desapareceram em Castelo após o temporal que atingiu a cidade neste sábado (25). Entre as pessoas que não foram localizadas, está um morador que foi arrastado pela correnteza.
Testemunhas teriam visto a pessoa sendo levada pela água. Os militares continuam as buscas com a ajuda de cães farejadores, mas os pontos de alagamento no município atrapalham o trabalho da equipe.
A corporação ainda não tem informações concretas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas. O município de Castelo é um dos mais prejudicados pelas fortes chuvas na Região Sul do Estado.
O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas e 150 pessoas estão desabrigadas na cidade. Os desabrigados foram levados para igrejas católicas nos bairros Garagem, Esplanada e Aracuí e escolas das comunidades de Niterói, Vila Isabel e Independência.
O abastecimento de água também foi interrompido em Castelo. O Hospital Santa Casa e duas outras unidades de saúde foram atingidas pela água.
REGIÃO VOLTOU A SER CASTIGADA
As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais. Pelo menos 12 cidades da região tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas. Entre elas, a de duas crianças que foram soterradas nesse sábado - uma em Iúna e a outra em Conceição do Castelo. O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são 8,1 mil pessoas fora de casa.