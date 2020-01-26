Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Bombeiros procuram por três desaparecidos em Castelo, no Sul do ES
Chuvas fortes

Bombeiros procuram por três desaparecidos em Castelo, no Sul do ES

Militares seguem nas buscas com a ajuda de cães farejadores, mas os pontos de alagamento no município atrapalham o trabalho da equipe

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 11:09
Chuva causa alagamentos em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Internauta
O Corpo de Bombeiros procura por três pessoas que desapareceram em Castelo após o temporal que atingiu a cidade neste sábado (25). Entre as pessoas que não foram localizadas, está um morador que foi arrastado pela correnteza.
Testemunhas teriam visto a pessoa sendo levada pela água. Os militares continuam as buscas com a ajuda de cães farejadores, mas os pontos de alagamento no município atrapalham o trabalho da equipe.
A corporação ainda não tem informações concretas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas. O município de Castelo é um dos mais prejudicados pelas fortes chuvas na Região Sul do Estado.

Veja Também

Cachoeiro de Itapemirim registra uma das maiores enchentes da história

Chuvas no ES: 160 pessoas ilhadas foram resgatadas em Cachoeiro e Castelo

Chuvas devem continuar e 17 municípios estão em alerta máximo no ES

O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas e 150 pessoas estão desabrigadas na cidade. Os desabrigados foram levados para igrejas católicas nos bairros Garagem, Esplanada e Aracuí e escolas das comunidades de Niterói, Vila Isabel e Independência. 
O abastecimento de água também foi interrompido em Castelo. O Hospital Santa Casa e duas outras unidades de saúde foram atingidas pela água.

REGIÃO VOLTOU A SER CASTIGADA

As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais.  Pelo menos 12 cidades da região tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas. Entre elas, a de duas crianças que foram soterradas nesse sábado - uma em Iúna e a outra em Conceição do Castelo. O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são 8,1 mil pessoas fora de casa.

Água invadiu lojas e casas em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados