Chuvas no ES: BR 262 é interditada próximo ao trevo de Iúna

A BR 262 está totalmente interditada no km 168, próximo ao trevo de Iúna, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. Esse é o único trecho com interdição nas rodovias federais, segundo último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã deste domingo (26).
A interdição, que não tem previsão de terminar, é para retirada de barreira que caiu na pista. A cada uma hora e 30 minutos, a pista será liberada por 15 minutos em cada sentido.
O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) divulgou neste domingo (26) um balanço sobre a situação das rodovias estaduais, com pontos de interdição em estradas, como a ES 146, ES 445, ES 177, ES 185, ES 482 e a ES 164.
BALANÇO DA DEFESA CIVIL
A situação continua muito crítica no Espírito Santo. Subiu para 8 mil o número de pessoas que estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados, em decorrência das fortes chuvas que atingem o Sul do Estado desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram por causa dos temporais. O Espírito Santo continua em estado de alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil Estadual.