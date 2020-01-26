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Temporal no Sudeste

Sobe para 37 número de mortos com chuvas em Minas Gerais

Ao todo 13.687 pessoas estão desalojadas e 13.354 desabrigadas no Estado mineiro. Também foram confirmados 12 pessoas feridas e 25 desaparecidas

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 13:16
Subiu para 37 o número de mortos após as chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais desde esta sexta-feira (24). Os dados são Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais e foram divulgados na manhã deste domingo (26).
Barranco deslizou por causa de chuva em Betim, Minas Geral Crédito: Reprodução/TV Globo
Também foram confirmados 12 pessoas feridas e 25 desaparecidas. Ao todo 13.687 pessoas estão desalojadas e 13.354 desabrigadas.

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A Defesa Civil chegou a divulgar um relatório confirmando 38 mortes. Cerca de meia hora depois, contudo, um novo relatório foi divulgado atualizando os dados.
A maior parte das vítimas que morreram foi registrada na Região Metropolitana de Belo Horizonte: oito vítimas na capital, seis em Betim, cinco em Ibirité e uma Contagem.

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Também foram registradas vítimas nas cidades de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Divino, Luisbrugo, Manhaçu, Pedra Bonita, Santa Margarida, Tocantins e Simonésia.
Em Belo Horizonte, pelo menos duas mortes aconteceram na Vila Bernadete, em uma região conhecida como Barreiro, após um deslizamento ter soterrado cinco casas no início da noite desta sexta-feira (24).
Os bombeiros trabalham nas buscas de novas vítimas na região, onde foram registrados cinco desaparecidos.
As chuvas também causaram transtornos na capital mineira. A força da água fez bueiros estourarem na avenida dos Andradas, causando um efeito chafariz. Por baixo do concreto o corre o leito do rio das Arrudas.
Em Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, quatro pessoas morreram após deslizamento de uma encosta.

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Três vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros: uma mulher adulta, um menino de seis anos e um bebê de cerca de seis meses  a mulher era mãe do bebê e foi achada com ele nos braços.
Em Betim, também na Grande BH, um deslizamento atingiu duas casas, matando três adultos e uma criança. Em uma das casas, um homem estava sozinho. Na outra, havia um casal e o filho.

36 CIDADES ATINGIDAS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 36 cidades mineiras registram danos por causa das chuvas.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o índice pluviométrico registrado entre 9h desta quinta-feira (23) e 9h desta sexta-feira (24) chegou a 178,8 milímetros. É o maior registro na história da capital mineira em um século de medições.

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Belo Horizonte e a região metropolitana da capital registraram acumulado entre 240 mm e 250 mm de chuva em janeiro, segundo o Instituto Mineiro de Gestão de Águas.
Ao todo, 58 municípios de Minas Gerais registraram danos com as chuvas. Destes, 47 tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo mineiro.

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