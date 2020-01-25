Irupi, Muniz Freire e Iúna registram maiores volumes de chuva

As cidades de Irupi, Muniz Freire, Iúna e Venda Nova do Imigrante registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo, na manhã deste sábado (25). Em Irupi, a quantidade de chuva registrada foi de 170 milímetros (mm). Já em Muniz Freire, foram 150mm, e, em Iúna, 134.
CONFIRA O VOLUME DE CHUVAS NO ES
- Irupi: 170.60
- Muniz Freire: 150.20
- Iúna: 134.00
- Venda Nova do Imigrante: 128.40
- Brejetuba: 116.40
- Afonso Cláudio: 106.88
- Conceição do Castelo: 99.00
- Bom Jesus do Norte: 94.80
- Ibitirama: 87.80
- Santa Maria de Jetibá: 87.14
- Apiacá: 85.20
- Marechal Floriano: 80.80
- Castelo: 74.09
- Mimoso do Sul: 70.00
- Anchieta: 65.20
- Vargem Alta: 64.80
- Alfredo Chaves: 59.60
- Ibatiba: 57.80
- Santa Teresa: 56.30
- Presidente Kennedy: 50.40
- Muqui: 50.00