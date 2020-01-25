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Volume de chuva

Irupi, Muniz Freire e Iúna registram maiores volumes de chuva

Três pessoas foram soterradas devido a deslizamentos de terra no Caparaó capixaba

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 09:34
Avenida Ministro Araripe, no Centro de Castelo Crédito: Internauta
As cidades de Irupi, Muniz Freire, Iúna e Venda Nova do Imigrante registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo, na manhã deste sábado (25).  Em Irupi, a quantidade de chuva registrada foi de 170 milímetros (mm). Já em Muniz Freire, foram 150mm, e, em Iúna, 134.
Três pessoas foram soterradas devido a deslizamentos de terra nos municípios de Ibatiba, Iúna e Muniz Freire. Uma criança está desaparecida.
Supermercado inundado em Castelo Crédito: Internauta
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

CONFIRA O VOLUME DE CHUVAS NO ES

  • Irupi: 170.60
  • Muniz Freire: 150.20
  • Iúna: 134.00
  • Venda Nova do Imigrante: 128.40
  • Brejetuba: 116.40
  • Afonso Cláudio: 106.88
  • Conceição do Castelo: 99.00
  • Bom Jesus do Norte: 94.80
  • Ibitirama: 87.80
  • Santa Maria de Jetibá: 87.14
  • Apiacá: 85.20
  • Marechal Floriano: 80.80
  • Castelo: 74.09
  • Mimoso do Sul: 70.00
  • Anchieta: 65.20
  • Vargem Alta: 64.80
  • Alfredo Chaves: 59.60
  • Ibatiba: 57.80
  • Santa Teresa: 56.30
  • Presidente Kennedy: 50.40
  • Muqui: 50.00

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