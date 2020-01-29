Cheia do Rio Doce: já são 28 famílias fora de casa em Linhares

Cerca de 87 pessoas estão acolhidas em um ginásio após o bairro onde moravam ser atingido pela água do Rio Doce Crédito: Secom/Prefeitura de Linhares

Subiu para 28 o número de famílias que tiveram que deixar as casas, localizadas em áreas de risco em bairros de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil Municipal, parte dessas pessoas estão em um abrigo da prefeitura e outras foram para a casa de parentes.

As famílias residiam no bairro Olaria, localizado em uma área mais baixa da cidade e próxima do Rio Doce. Ao todo, 87 pessoas estão sendo acolhidas no ginásio de esportes do bairro Conceição. Outras 15 foram levadas para casa de familiares.

No ginásio, os desabrigados estão recebendo apoio das equipes da Prefeitura de Linhares, com refeições, atendimento psicológico, além de acompanhamento de assistentes sociais e recreadores para atividades com as crianças.

Na manhã desta quarta-feira (29), o nível do Rio Doce, em Linhares, era de 5,62 metros, segundo a Defesa Civil, 6 centímetros a menos que a medição feita durante a noite anterior, que marcou 5,68 metros.

Segundo Antônio Carlos dos Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal, o Rio Doce deve começar a voltar ao normal ainda nesta quarta-feira (29). "A previsão da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) para Colatina é de que o nível comece a cair lentamente nas próximas horas. Em Linhares, a tendência é de permanecer estável durante parte do dia e, depois, cair gradualmente", explica.

A manifestação interditou por algumas horas o trânsito na rodovia ES 248 que liga Linhares ao litoral da cidade Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

MORADORES PREOCUPADOS

Ao longo do desta terça-feira (28), moradores do residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, interditaram por algumas horas o trânsito na rodovia ES 248, que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga. A reivindicação dos manifestantes era mais informações sobre os riscos de inundação no local.

O protesto foi encerrado após um acordo fechado entre os moradores e a representantes da Prefeitura de Linhares, que se comprometeu a continuar fazendo o monitoramento da região e avisar a população, em caso de necessidade.

Segundo o acordo assinado durante a reunião, o sistema de drenagem pluvial foi testado e está em pleno funcionamento e em casos de extrema necessidade será acionado para retirar as águas, diz o documento.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que o Residencial Rio Doce foi entregue com sistema de proteção contra inundação, sendo a Prefeitura Municipal responsável pela operação e manutenção do sistema.

Ainda segundo a nota, devido às intensas chuvas, a Caixa encaminhou uma empresa de engenharia ao local, para avaliar a influência da cheia do Rio Doce, tendo sido constatado que o empreendimento não foi afetado pelas chuvas ou apresenta risco no momento, reforça o órgão responsável pelo financiamento do empreendimento.

O local já registrou períodos de alagamentos em 2013, antes mesmo de ser entregue às famílias que vivem nas moradias há pouco mais de um ano. No Residencial Rio Doce vivem cerca de 2,4 mil pessoas em 609 casas que foram construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Com o nível do Rio Doce mais alto, alguns pontos já registram alagamentos em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

PONTOS ALAGADOS

Com a cheia no Rio Doce, em Linhares, vários pontos já registram alagamentos na cidade. Em Povoação, interior do município, um terreno ficou todo alagado. Moradores estão precisando usar barcos para se locomover na região.

A estrada que liga Linhares a Povoação fica próxima do Rio Doce e está completamente coberta pela água. Segundo moradores, a água subiu cerca de 70 centímetros.

Já na Fazenda Experimental do Incaper, também em Linhares, uma plantação de milho, feijão e mandioca, ficaram debaixo dágua. Espaços com material de pesquisa foram perdidos e animais precisaram ser retirados do local.

ORIENTAÇÃO

A Defesa Civil de Linhares ressalta segue monitorando as condições do Rio Doce e mantém um esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis alagamentos, deslizamentos de terra e inundações.