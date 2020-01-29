Deslizamento de terra faz estrada 'sumir' em distrito de Iúna

As fortes chuvas que afetaram a zona rural de Iúna deixaram nos morros enormes manchas de deslizamentos de terras. E foi esta movimentação do solo que causou desabamentos de casas e interdições das estradas.

De acordo com o secretário de Agricultura da cidade, Robson Fardin Tristão, os deslizamentos ocorreram principalmente nas regiões de topografia mais elevadas e onde ocorreram um maior volume de chuvas. É o caso da comunidade de Boa Sorte. "Geralmente ocorre onde há uma fina camada de terra sobre uma pedra", explica o secretário.

Ele destaca que praticamente todas as comunidades da zona rural foram afetadas, e é onde vive quase metade da população do município. Os deslizamentos afetaram várias plantações e ocasionaram ainda a perda de várias pontes e interdição de estradas. Em um trecho de aproximadamente um quilômetro, por exemplo, nossa equipe encontrou sete pontos de interdição.

Nestes locais a estrada praticamente desapareceu. No seu lugar existe muita terra oriunda de deslizamento, com galhos e árvores que foram arrastados morro abaixo. Em alguns locais há até fendas na estrada, indicando a movimentação para novos deslizamentos.

No distrito de Boa Sorte uma destas movimentações de terra levou ao chão uma casa de dois pavimentos e um terraço. Destruiu ainda o secador de café, que fica praticamente ao lado . A adutora que abastece a comunidade também foi danificada, por isso as famílias estão recendo água por um carro pipa.