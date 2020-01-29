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Chuva no ES

Deslizamento de terra faz estrada 'sumir' em distrito de Iúna

Galhos e árvores interditaram via na zona rural do município, impedindo a passagem de carros. Casas também foram atingidas e desmoronaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 12:20

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 12:20

As fortes chuvas que afetaram a zona rural de Iúna deixaram nos morros enormes manchas de deslizamentos de terras. E foi esta movimentação do solo que causou desabamentos de casas e interdições das estradas.
De acordo com o secretário de Agricultura da cidade, Robson Fardin Tristão, os deslizamentos ocorreram principalmente nas regiões de topografia mais elevadas e onde ocorreram um maior volume de chuvas. É o caso da comunidade de Boa Sorte. "Geralmente ocorre onde há uma fina camada de terra sobre uma pedra", explica o secretário.
Ele destaca que praticamente todas as comunidades da zona rural foram afetadas, e é onde vive quase metade da população do município. Os deslizamentos afetaram várias plantações e ocasionaram ainda a perda de várias pontes e interdição de estradas. Em um trecho de aproximadamente um quilômetro, por exemplo, nossa equipe encontrou sete pontos de interdição. 

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Nestes locais a estrada praticamente desapareceu. No seu lugar existe muita terra oriunda de deslizamento, com galhos e árvores que foram arrastados morro abaixo. Em alguns locais há até fendas na estrada, indicando a movimentação para novos deslizamentos.
No distrito de Boa Sorte uma destas movimentações de terra levou ao chão uma casa de dois pavimentos e um terraço. Destruiu ainda o secador de café, que fica praticamente ao lado . A adutora que abastece a comunidade também foi danificada, por isso as famílias estão recendo água por um carro pipa.
Em outros locais, equipes da prefeitura seguem trabalhando com retroescavadeira, carregadeira, escavadeira hidráulica e operários com motosserra, tentando abrir caminho para dar acesso a comunidades que ainda estão isoladas. "Mas devido à proporção de deslizamentos de terra, está complicado chegar até elas. Temos outras em que o atendimento ainda vai demorar mais tempo", explicou o secretário.

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