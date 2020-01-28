Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Acesso total a distritos de Iúna deve demorar pelo menos duas semanas
Locais isolados

Acesso total a distritos de Iúna deve demorar pelo menos duas semanas

O acesso a algumas áreas rurais está comprometido por causa da queda de barreiras e destruição de estradas. Pelo menos dois distritos estão isolados

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 19:40
Chuva provocou estragos em Iúna Crédito: Reprodução
Mesmo com o fim das chuvas em Iúna, e o início dos trabalhos de desobstrução de estradas, alguns distritos do município devem continuar isolados por pelo menos duas semanas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda de barreiras e pontes impede que os militares tenham acesso total a certas regiões rurais.
"Existe uma dificuldade muito grande de chegar ao interior de Iúna porque as estradas estão obstruídas. A nossa emergência hoje é abrir caminho nos distritos que ainda estão isolados. Há estimativa que em alguns locais, como Seio de Abraão e Triste Sorte, só teremos acesso total por meio de carro em duas semanas"
Capitão Rafalsky - Corpo de Bombeiros 
Segundo a Prefeitura de Iúna, todos os pontos de alagamento no município já foram extintos, mas cerca de 30% das comunidades rurais ainda permanecem isoladas. Nestes locais, só é possível chegar de moto ou a pé, para prover serviços básicos.
"A gente possui uma extensão territorial de aproximadamente 600 km, sendo que em 230 km a população está impedida de se locomover, não consegue receber ajuda. A gente está fazendo aberturas para conseguir pelo menos identificar as casas e pessoas em situação de risco e ver qual a necessidade das famílias. Mas o acesso restrito a estes lugares impossibilita a gente até de chegar com doações", disse o prefeito Weliton Virgílio.

Imagens áreas mostram estragos causados pela chuva em Iúna

PESSOAS FORA DE CASA

O Governo do Espírito Santo declarou estado de calamidade pública em Iúna. Até esta terça-feira (28), 173 pessoas estavam desalojadas e outras 50 desabrigadas em Iúna. O número, porém, segundo a prefeitura, deve ser maior, já que algumas famílias estão isoladas. Uma morte também foi registrada no município durante as chuvas. A vítima era uma criança, que morreu soterrada. 
"Até o momento, identificamos 45 casas destruídas. Quase 200 famílias já foram cadastradas pela nossa assistência social para receber ajuda, mas há muito mais, já que não conseguimos entrar em contato com moradores de algumas regiões", finalizou o prefeito.

Veja Também

Estado de calamidade pública é decretado para Iúna e Conceição do Castelo

Chuva no ES: galpão com sacas de café desaba em Iúna

Chuva no ES: ônibus é arrastado pela água em Iúna

Acesso total a distritos de Iúna deve demorar pelo menos duas semanas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados