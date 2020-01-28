Acesso total a distritos de Iúna deve demorar pelo menos duas semanas

"Existe uma dificuldade muito grande de chegar ao interior de Iúna porque as estradas estão obstruídas. A nossa emergência hoje é abrir caminho nos distritos que ainda estão isolados. Há estimativa que em alguns locais, como Seio de Abraão e Triste Sorte, só teremos acesso total por meio de carro em duas semanas"

"A gente possui uma extensão territorial de aproximadamente 600 km, sendo que em 230 km a população está impedida de se locomover, não consegue receber ajuda. A gente está fazendo aberturas para conseguir pelo menos identificar as casas e pessoas em situação de risco e ver qual a necessidade das famílias. Mas o acesso restrito a estes lugares impossibilita a gente até de chegar com doações", disse o prefeito Weliton Virgílio.