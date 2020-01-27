Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Estado de calamidade pública é decretado para Iúna e Conceição do Castelo
Região do Caparaó

Estado de calamidade pública é decretado para Iúna e Conceição do Castelo

Anúncio foi feito por uma live do Facebook pelo governador do Estado, Renato Casagrande; além destas, mais 16 cidades foram classificadas em estado de emergência

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:50
Chuva em Iúna Crédito: Samuel Liberato
Em uma live no Facebook, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta segunda-feira (27) que, por conta das fortes chuvas que atingem o território capixaba nas últimas semanas, vai decretar no Diário Oficial desta terça-feira (28) estado de calamidade pública para os municípios de Iúna e Conceição do Castelo. Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também foram decretadas como calamidade pública.
Além das duas cidades, também será decretado estado de emergência em Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São José do Calçado, Domingos Martins e Marechal Floriano.
Na live, o governador afirmou que moradores de todos os municípios que vão declarar estado de emergência terão direito aos programas que foram oferecidos para as vítimas das chuvas nas cidades que decretaram calamidade pública  como o cartão reconstrução, com a liberação de até R$ 3 mil, financiamento e FGTS; e a isenção de ICMS para empresários e comerciantes que perderam equipamentos.

Veja Também

Vídeo: família é resgatada no meio da correnteza na enchente em Iúna

Chuva no ES: Iconha, Afonso Cláudio, Castelo e Viana cancelam carnaval

O QUE É CALAMIDADE PÚBLICA?

O estado de calamidade pública é decretado em situações anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida da população. É preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade: danos humanos, materiais e ambientais.
A medida permite ao Estado atuar nas localidades afetadas, dispensando até a necessidade de licitações para viabilizar as obras. Com o reconhecimento federal, a União pode enviar recursos e ainda liberar o saque do FGTS. O órgão também se envolverá na elaboração de projetos de infraestrutura, já que muitas casas e outros tipos de edificação foram destruídos. 

Veja Também

Chuva no ES: reconstrução de pontes destruídas começa na próxima semana

Reconstrução de cidades no Sul do ES passará por retirada de casas das áreas de risco

Estado de calamidade pública é decretado para Iúna e Conceição do Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados