Chuva no ES: reconstrução de pontes destruídas começa na próxima semana

Mais de 100 pontes terão que ser reconstruídas nos municípios atingidos pelas fortes chuvas no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, durante visita às cidades afetadas, nesta quinta-feira (23). Ele afirmou que a reconstrução começa já na próxima semana. Confira no vídeo abaixo:
"A partir da próxima semana começa a reconstrução de mais de 100 nas cidades afetadas. Estou dando um número aproximado, pela visita que a gente fez hoje. Mas por onde anda a gente vê ponte destruída"
Segundo Casagrande, o trabalho de reconstrução é pesado e caro e, por isso, vai necessitar de ajuda do governo federal. As informações foram dadas à repórter Vilmara Fernandes, que também está no Sul do Estado acompanhando a situação dos municípios.
"É um trabalho que vai demorar um tempo, porque a destruição que vivenciamos foi muito forte. O valor para reconstruir ponte é alto e vamos precisar de ajuda. Nós encaminharemos um documento para o governo federal para solicitar ajudar naquilo que é mais importante em termos de infra-estrutura", disse.