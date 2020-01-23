Chuva no ES: reconstrução de pontes destruídas começa na próxima semana

"A partir da próxima semana começa a reconstrução de mais de 100 nas cidades afetadas. Estou dando um número aproximado, pela visita que a gente fez hoje. Mas por onde anda a gente vê ponte destruída"

"É um trabalho que vai demorar um tempo, porque a destruição que vivenciamos foi muito forte. O valor para reconstruir ponte é alto e vamos precisar de ajuda. Nós encaminharemos um documento para o governo federal para solicitar ajudar naquilo que é mais importante em termos de infra-estrutura", disse.