Jornalista de A Gazeta percorre Iconha e relata destruição

A jornalista Vilmara Fernandes , de A Gazeta, está percorrendo a cidade de Iconha, no Sul do Espírito Santo, para conversar com moradores e comerciantes que perderam tudo na forte enxurrada que atingiu o município na última sexta-feira (17).

Após um dia de apuração, Vilmara conta, em um vídeo, tudo que vivenciou em contato com os moradores e o cenário desolador encontrado na cidade. "O que a gente tem visto é isso: cenário de guerra, de muita destruição, de pessoas se unindo, andando para baixo e para cima com enxadas tentando limpar as casas", observou a jornalista, que está acompanhada do fotógrafo Fernando Madeira. Confira mais detalhes no vídeo.