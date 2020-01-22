Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Jornalista de A Gazeta percorre Iconha e relata destruição

A jornalista Vilmara Fernandes  percorreu a cidade de Iconha  e encontrou um cenário desolador. Confira relato em vídeo

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 23:09
A jornalista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, está percorrendo a cidade de Iconha, no Sul do Espírito Santo, para conversar com moradores e comerciantes que perderam tudo na forte enxurrada que atingiu o município na última sexta-feira (17).  
Após um dia de apuração,  Vilmara conta, em um vídeo, tudo que vivenciou em contato com os moradores e o cenário desolador encontrado na cidade. "O que a gente tem visto é isso: cenário de guerra, de muita destruição, de pessoas se unindo, andando para baixo e para cima com enxadas tentando limpar as casas", observou a jornalista, que está acompanhada do fotógrafo Fernando Madeira. Confira mais detalhes no vídeo. 
Jornalista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, em Iconha Crédito: Fernando Madeira

Veja Também

Chuva no ES: moradores de Iconha contam como escaparam da morte

Casal de Iconha sobrevive após ficar 5h pendurado em janela de casa alagada

Fotojornalismo: chuvas deixam cenário de destruição em Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados